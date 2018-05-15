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Хабаровчанин, наказанный за распитие алкоголя в поезде, обвинил полицейского Тынды в избиении

Хабаровчанин, наказанный за распитие алкоголя в поезде, обвинил полицейского Тынды в избиении
Фото: Rupoezd.ru

Пассажир поезда Нерюнгри – Хабаровск, проезжавший через Тынду, был привлечен к ответственности за распитие алкоголя и хулиганское поведение. В ответ мужчина написал заявление о том, что полицейский его избил.

В Тынде возбуждено уголовное дело в отношении хабаровчанина по части 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

По информации следственных органов, в апреле 2018 года сотрудники полиции привлекли пассажира из Хабаровска к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и хулиганское поведение в поезде сообщением Нерюнгри – Хабаровск. На следующий день хабаровчанин написал заявление о причиненных ему полицейским побоях.

Однако проверкой было установлено, что он оговорил сотрудника полиции, сообщив заведомо ложную информацию. В настоящее время по уголовному делу собирается доказательственная база для направления в суд, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Рука руку моет

  • Venezia

    Venezia
    2 часа назад

    да прям.. если побои были, должна быть справка о снятии побоев. А так, можно хоть кого оговорить. ДА и, если честно, алкашей не грех и поколотить, когда они в общественных местах буянить начинают. Хочешь бухать - сиди дома и хоть ужрись. А в вагоне, когда нет возможности уйти и все вынуждены терпеть это пьяное быдло... бррр!

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    1 час назад

    Надо было с поезда его выбросить. В полёте мысли бы другие появились, не направленные на нарушение общественного порядка и выражения нецензурной бранью в общественном месте.

    На станции обыкновенной

    Сошел военный бродяга-франт...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Кому способнее "доказать" свое? Конечно полицейским. Как это возможно без насилия привлечь распивающего алкоголь в поезде?

  • Venezia

    Venezia
    1 час назад

    OT

    Кому способнее "доказать" свое? Конечно полицейским. Как это возможно без насилия привлечь распивающего алкоголь в поезде?



    Очень просто: составляется акт о распитии спиртных напитков, пассажиры, в количестве не менее двух, подписывают его, и - вуаля! -, алкаш на перроне. Ей богу, ни разу не видела, чтобы пьянчугу избивали, чтобы он покинул поезд. :)))

    И, кстати, насилие и побои - разные вещи. Можно за руку вывести из вагона, и это уже насилие, ведь алкаш добровольно из вагона вряд ли выйдет, еще бы - у него кураж, веселье, путешествие епть! А побои, это другое, и, поверьте, не будут полицейские в вагоне, на глазах честного народа устраивать мордобой.

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