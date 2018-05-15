Хабаровчанин, наказанный за распитие алкоголя в поезде, обвинил полицейского Тынды в избиении

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Пассажир поезда Нерюнгри – Хабаровск, проезжавший через Тынду, был привлечен к ответственности за распитие алкоголя и хулиганское поведение. В ответ мужчина написал заявление о том, что полицейский его избил.

В Тынде возбуждено уголовное дело в отношении хабаровчанина по части 2 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».

По информации следственных органов, в апреле 2018 года сотрудники полиции привлекли пассажира из Хабаровска к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и хулиганское поведение в поезде сообщением Нерюнгри – Хабаровск. На следующий день хабаровчанин написал заявление о причиненных ему полицейским побоях.

Однако проверкой было установлено, что он оговорил сотрудника полиции, сообщив заведомо ложную информацию. В настоящее время по уголовному делу собирается доказательственная база для направления в суд, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.