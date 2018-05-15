Британские футбольные фанаты получили памятку о поведении в России на ЧМ: обзор прессы

Фото: www.kp.ru

В Архангельске для чиновников мэрии ввели строгий дресс-код; в Волгоградской области успешно действует пионерская организация; при царе было 18 чиновников на 10 000 населения, а сейчас – 149, подсчитала КП. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала «Российская газета», где можно прочесть о том, что в Кодекс муниципального служащего мэрии Архангельска внесены изменения, касающиеся внешнего вида и одежды. Отныне женщины на рабочем месте должны быть в классических костюмах (юбка не менее чем на 10 см ниже колен), туфлях в тон костюму и телесного цвета колготках, а мужчины в пастельных сорочках и темных пиджаках. Понятно, с галстуком. Всем служащим выданы специальные памятки, где в картинках показано, что уместно носить на работу, а что нет. Несоблюдение правил (джинсы, гипюр, декольте и т.п.) грозит увольнением.

Также в номере

Еще, думаю, вам интересно будет прочесть о том, что в одной из средних школ Волгоградской области уже несколько лет существует самая настоящая пионерская организация. Горны, барабаны, сборы, тимуровское движение, помощь отстающим, равнение на лучших, диспуты и сбор макулатуры, «Зарница» и «Кожаный мяч», пионерские костры и пионерская зорька. Понятно, что все дети говорят только пионерскую правду. Школа, кстати, считается одной из лучших по всем показателям – в учебе, спорте, общественной жизни.

На другой странице, в другом материале, говорится о том, что появилась идея о возрождении в армии института политработников. То есть, многие соглашаются с тем, что не все в советском прошлом было ужасным.

Вам статья

Не все было ужасным и в досоветском прошлом – пишет «Комсомольская правда» и поясняет: при царе насчитывалось 18 чиновников на 10 000 населения, а сейчас – 149. («Сейчас» – это значит, при Путине?) Понятно, что в воздухе витает мысль о сокращении, но кто ж сократит своих?! Еще Медведев, в бытность свою временным, замещающим президентом, посетовал: «Сокращаешь, проходит полгода, глядь – опять та же самая штатная численность».

В газете много и других интересных цифр. Изучите их под рубрикой «Считалка «КП».

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Что еще примечательного в газете… Еще пишут о том, что Госдума решила все-таки не запрещать импорт лекарств. Еще рассказывают о танковом биатлоне. Еще разъясняют, почему амурским автомобилистам приходят чужие штрафы.

Еще публикуют подробности задержания главы питерского Ростехнадзора. Полицейские весь день считали найденные в его квартире деньги. Нет, чтобы в сберкассе хранить.

Ну а еще «Комсомолка» задается вопросом: «Как люди будут жить, если всех бизнесменов пересажаем?». И вот я думаю: а что теоретизировать? Не проще ли попробовать?

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший о том, что британские футбольные фанаты, которые собираются посетить ЧМ-2018 в РФ, получили важные советы о правилах употребления спиртного. Их предупредили, что русские известны своей любовью к водке и непредсказуемы после употребления. А потому следует избегать собутыльничества. В этой же памятке болельщиков из Соединенного Королевства заклинают – никогда не смешивать водку с пивом, всегда закусывать, стараться пить залпом и не забывать, что похмелье лечится борщом и огуречным рассолом. А еще им советуют в гостях снимать обувь, даже если тапочки не дают, и быть вежливыми с бабушками.

Дойдя до борща с рассолом, понял, что памятку для англичан писал русский.