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15мая
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На таможне Благовещенска и Хэйхэ изменилось время работы

На таможне Благовещенска и Хэйхэ изменилось время работы

С 15 мая пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ переходят на единый временной режим работы. Эксперимент по синхронизации времени проводится впервые по договоренности рабочих групп Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

С 15 мая по 15 июня пункты пропуска будут работать с 08:00 до 22:00 по амурскому времени. Это позволит удлинить время перевозок, что особенно актуально с началом летней навигации и открытием нового туристического сезона, отмечают в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области.

Так, в соответствии с расписанием на время эксперимента на первом теплоходе российские граждане смогут уехать в Хэйхэ в 08:30 амурского времени. Вернуться в Благовещенск можно будет на теплоходе, который отправляется с китайского берега в 20:00. Всего перевозчиком запланировано 9 рейсов. Это на 3 рейса больше, чем в прошлом сезоне.

До этого пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ работали не синхронно: на территории РФ – с 08:00 до 21:00, на территории КНР – только с 08:30 до 18:00 (пассажирское направление), с 08:30 до 18:30 (грузовое направление). Это приводило к неудобствам при выезде граждан на территорию сопредельного государства, значительно сокращало время поездки – последний российский теплоход из города Хэйхэ возвращался в 17:30. Имелись трудности и при оформлении грузовых отправок.

По итогам эксперимента рабочие группы двух приграничных регионов встретятся еще раз. Тогда и будет рассмотрена возможность синхронной работы пунктов пропуска Благовещенск – Хэйхэ в летнюю навигацию этого года.

Информацию о расписании движения теплоходов можно получить в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт «АмурАссо» по телефону: +7(4162) 59-57-64.

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#Китай #таможня

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