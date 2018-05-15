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сегодня, 07:37 1

В России будут развивать туризм, увеличивая интерес к поездкам по стране

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал концепцию федеральной целевой программы по развитию туризма на период до 2025 года. По его словам, в рамках этого документа в стране будет развиваться внутренний и въездной туризм на фоне увеличения интереса к поездкам по России.

«Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно долго обсуждалась, там были разные вопросы, разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы будем развивать внутренний и въездной туризм», — сказал Медведев.

Глава правительства отметил, что интерес к поездкам по России увеличивается как у россиян, так и у зарубежных граждан, а развитие индустрии туризма приносит существенный доход в бюджеты всех уровней, поскольку появляются новые рабочие места, развивается малый и средний бизнес, пишет РИА Новости.

«Финансирование программы будет как из внебюджетных, так и из бюджетных источников. Но мы надеемся, что большую часть будут составлять именно внебюджетные источники — те самые инвестиции, которые будут вложены в объекты туристической инфраструктуры. Но в то же время предполагаются достаточно значительные деньги по линии федерального бюджета и средства бюджетов субъектов Федерации», — рассказал Медведев.

Действующая ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» рассчитана на период по 2018 год.

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#российская власть #туризм

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    при такой зарплате ездить можно только в сады

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