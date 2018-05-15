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Общественники сравнили часть реконструкции парка Дружбы с золотым унитазом в черновой квартире

Общественники сравнили часть реконструкции парка Дружбы с золотым унитазом в черновой квартире

Общественники – участники инициативной группы по облагораживанию парка Дружбы – возмущены окончательным проектом реконструкции, на который из городского бюджета выделено почти 30,5 миллиона рублей. Горожане не понимают, откуда в нем взялась волейбольная площадка и зачем тратить почти треть выделенных средств на канал.

Аукцион на выполнение работ по благоустройству парка Дружбы появился на одной из электронных площадок. Согласно документу, на реконструкцию выделено 30 миллионов 474 тысячи 653 рубля.

Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» (основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"»).

Общественники, которые принимали активное участие в обсуждении проекта реконструкции и вносили свои предложения, были удивлены, когда увидели, на что собираются потратить деньги. Они подсчитали, что треть средств пойдет не на самые важные, на их взгляд, вещи.

«В администрации вообще не услышали общественников и жителей города. У нас и социологи профессиональные делали опрос в парке: люди хотят, чтобы в парке были детские площадки, чтобы парк был зеленый. Люди говорят, что с коляской заехать сложно, что бабушкам гулять сложно, на велосипедах ездить сложно, беговых дорожек отдельных нет. В ответ на все наши доводы и доводы горожан администрация делает проект на 30 миллионов, который абсолютно не соотносится ни с одним из этих пожеланий», – возмутилась Оксана Разумеева, участник инициативной группы по облагораживанию парка Дружбы.

Один из самых спорных моментов, по мнению общественников, – трата почти 8 миллионов рублей на очистку и благоустройство канала в парке, который находится в северной части места отдыха, ближе к Новотроицкому шоссе.

«Почти 10 миллионов закапывают просто в землю – 6 миллионов идет на канал, на попытку сделать его водонепроницаемым и наполнить его водой. При этом нет ни одной экспертной оценки, что он вообще будет держать воду. Мы просим оставить этот канал в покое, никто не жалуется, что там нет воды, его надо просто почистить. Если там будет вода, это будет даже опасней – дети начнут тонуть. Да и зачем это делать, когда есть более важные проблемы, которые в парке не решаются. И даже если канал вдруг будет красивый и наполненный водой, то мы, простите, получим золотой унитаз посреди квартиры с черновой отделкой. То есть вокруг все в состоянии из 90-х годов, а посередине – этот канал. Также в проекте откуда ни возьмись появилась волейбольная площадка, на которую хотят потратить 2 миллиона рублей. Волейбольная площадка в парке отдыха – это нонсенс. Рядом 25 школа, где есть спортивные площадки. Причем ни один соцопрос не показал, что людям в этой местности не хватает волейбольной площадки», – высказала свое мнение благовещенка.

Чтобы узнать, чем продиктована необходимость тратить значительную часть выделенных средств на канал и спортивную площадку, инициативные горожане собираются направить в мэрию информационный запрос. Горожане возмущены тем, что окончательный вариант проекта, на выполнение которого уже выделены деньги, в администрации приняли самостоятельно, не вынося его на обсуждение.

«Самое главное – этот план мэрия ни с кем не согласовала. Ни с депутатами, ни с жителями города, ни с сообществом профессиональным. Они встречались несколько раз, переделывали план, но итоговый план все увидели уже по факту выхода котировки. И что мы видим – на безбарьерную среду деньги не выделены, на остро необходимую детскую площадку нет денег: ни на качели, ни на карусели, ни на лазилки разные детям, потому что сейчас парк голый. На велодорожки, на разделение парка на зоны денег не выделено. На все это ноль рублей ноль копеек. Зато у нас будет посреди парка, возможно, красивый канал никому не нужный. Нам просто обидно, что деньги выделены, и был шанс сделать из парка для всех горожан что-то интересное и красивое», – сокрушается женщина.

К очистке канала собираются приступить в июне, к ремонту подпорной стенки, ограждения и моста – в июле. Лестницы моста собираются отремонтировать в августе, и, судя по документу, они будут из мрамора.

Всего в графике выполнения работ 17 этапов. Среди них: освещение, перенос спортивной площадки, ремонт беседки, устройство пандуса, отделочные работы и ремонт ступеней комплекса «Китайская стена», заполнение оконных и дверных проемов решетками, ремонт лестницы на центральном входе, ремонт тротуара у северного входа и озеленение. Приступить к выполнению работ должны не позднее пяти дней со дня заключения контракта, а закончить – до 31 октября 2018 года.

Директор ОКЦ, в чьем ведении и находится место отдыха, комментировать реконструкцию не стала, сославшись на то, что это проект городской мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, планы администрации о парке Дружбы не первый раз подвергаются критике со стороны общественников. По словам инициативных горожан, в некоторых моментах им пошли на встречу – оставили пагоды в китайском стиле, отказались от площадки для выгула собак, согласились, что необходимо придерживаться в парке стилистики восточного типа.

Парк Дружбы стал лидером голосования среди семи городских территорий в рамках проекта благоустройства «Городская среда». Что нужно там изменить, решали совместно благовещенские власти и общественность.

Что, по-вашему, нужнее в парке Дружбы?

Озеленение

Волейбольная площадка

Канал, наполненный водой

Качели, карусели и т.п. для детей

Площадки для скейтеров и велодорожки

Беседки и лавочки для отдыха

Площадка для выгула собак

Оборудование территории для инвалидов в рамках программы «Доступная среда»

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#жизнь #отдых #финансы #городская власть #строительство

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    Зачем туда еще один водоем? Уже есть пруд, из которого вечно уходит вода, плавает мусор и по краям тина и что-то неприятное на вид плавает. Особенно возле трубы удручающее зрелище обычно. И если нам в парке хотят построить нечто вроде детской площадки на набережной, подобного вида и такого же картонного качества, то лучше не надо.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Целиком и полностью согласен с общественниками, поскольку у представителей администрации нет понимания того, что такое потребность и что их покрывать нужно планово, есть лишь желания отдельных лиц осваивать деньги на удобные кому-то мероприятия. Совершенно не исключаю, что фирмы уже аффилированы.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    А еще можно активистам ОНФ взять на заметку этот проект и понаблюдать за его реализацией и качеством исполнения.

  • hello2018

    hello2018
    1 час назад

    Против пруда ничего не имею. А вот волейбольная площадка...если только огорожена, много маленьких детишек гуляет, как бы мячом не прилетело

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    В группе состою наблюдателем, вижу, как ребята действительно стремятся сделать город лучше, идёт постоянный обмен информацией, знаниями, постоянное обсуждение, комментарии. они даже на насос для полива скидывались самостоятельно, через знакомых и неравнодушных граждан! .. И видел недоумение, когда их, фактически, отодвинули, мол, "ага спасибо, ну, ступайте!"

  • santyago

    santyago
    1 час назад

    Возмущен!!! Беспредел со стороны администрации полный.

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    1 час назад

    Черепицу бы восстановили было бы классно.

  • Тоха028

    Тоха028
    1 час назад

    Контроль, конечно, нужен!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    лишь бы деньги освоить

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    1 час назад

    Не чего вы не понимаете. В пруд легче и надежнее деньги освоить (читать украсть). Он на песчаной линзе выкопан. Там проектировщики промахнулись. И 8 млн. не чего не решат. Вода и будет уходить. Там дел очень много и 8 млн. можно было с толком пустить. Полностью согласен с общественниками.

  • Васька Пупкин

    Васька Пупкин
    1 час назад

    Да не контроль нужен. А расстрел с конфискацией имущества.

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    А зачем им народные предложения по благоустройству нужны,только для галочки.Им надо осваивать деньги так,чтобы пользы было больше им,чем простым горожанам.

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    1 час назад

    Надо там поставить парочку уродливых торшеров как на набережной, лямов по 15, ну норм как раз уложатся

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    мэр ни о чём

  • надежда2015

    надежда2015
    1 час назад

    Грустно...Хотелось увидеть нынешний парк, но с чистой территорией, чистыми водоемами, отремонтированными строениями, покрытыми новой черепицей, но...... Фактически предлагается вырубить почти все оставшиеся деревья, построить 3 столовки ( кафе восточной кухни и макдональдс, закусочная), заменить оригинальные строения с черепичными крышами на пластиковые ядовито красочные коробки, в которых разместить музей, игровые автоматы и пр., отдать храму еще землицы (сравнимой по ширине занимаемой самим храмом), остальное - крошечные зоны отдыха для детей и взрослых, да еще волейбольная площадка и автостоянки. Короче, смесь Диснейлэнда местного разлива и комплекса общественного питания.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    МЭРа на мыло

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Пикет у мэрии возможен?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    возможен с из разрешения-но этот день будет заранее занят

  • Братеев1

    Братеев1
    52 минуты назад

    проведите лучше опрос кто за отставку мэра

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    45 минут назад

    По каналу. Не очень понятно возмущение типа - дети будут тонуть. Слушайте, ну надо вообще все водоемы тогда заасфальтировать. А деревья посадишь - дети будут с них падать, да? А скамейки и заборы - дети будут в прутьях застревать? Детей воспитывать бы....

  • Myxira

    Myxira
    43 минуты назад

    Если я за комплекс: "доступную среду", беседки-лавочки, качели-карусели-лазалки и озеленение? Как в этом случае проголосовать? Некорректно составлен опрос.

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    Желе за бетон

    По каналу. Не очень понятно возмущение типа - дети будут тонуть. Слушайте, ну надо вообще все водоемы тогда заасфальтировать. А деревья посадишь - дети будут с них падать, да? А скамейки и заборы - дети будут в прутьях застревать? Детей воспитывать бы....



    Народ возмущен неверной расстановкой приоритетов: в первую очередь желают реконструкции территории парка, в последнюю - канала.

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    так у мэрии на всё денег как всегда не хватит и сошлются на этот опрос

  • Неферти.

    Неферти.
    26 минут назад

    Полностью поддерживаю общественников. Людям,которые там отдыхают,лучше знать,что им необходимо. Хочешь украсть денег? Начни ремонт дороги. По ходу и здесь так. Водоём,волейбол....

  • Victrix

    Victrix
    26 минут назад



    Почти 10 миллионов закапывают просто в землю - 6 миллионов идет на канал, на попытку сделать его водонепроницаемым и наполнить его водой. При этом нет ни одной экспертной оценки, что он вообще будет держать воду.



    Наивные нанайские мальчики. Если 6 миллионов не пойдут на канал, их спишут на побелку деревьев, например.



    Мы просим оставить этот канал в покое, никто не жалуется, что там нет воды, его надо просто почистить.



    Воду, кстати, можно нарисовать (попросить Труша сбацать какую-нибудь 3 Д картину с дельфинами). Уточек туда из покрышек разместить.



    Если там будет вода, это будет даже опасней - дети начнут тонуть.



    Это типа со всего города туда будут возить топить детей? Ничего, что мы на двух реках живем? Или их тоже надо засыпать?



    Также в проекте откуда ни возьмись появилась волейбольная площадка, на которую хотят потратить 2 миллиона рублей.



    См. выше. Не будет площадки, побелят чего-нибудь...



    Самое главное - этот план мэрия ни с кем не согласовала. Ни с депутатами, ни с жителями города, ни с сообществом профессиональным.



    Деньги тишину любят.

  • Vikki

    Vikki
    26 минут назад

    А кусочек Китайской стены? Что ли снесут и сделают Парк-музей "Юрский период"? Бред...

  • alex 3

    alex 3
    12 минут назад

    30 млн. -невеликие деньги, чего там делить? Прям буря в стакане. Лучше бы "Общественники – участники инициативной группы по облагораживанию парка Дружбы", переименовали свою организацию в "Общественники – участники инициативной группы по созданию еще одного парка отдыха в микрахе".

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    12 минут назад

    Голосовалка не корректна, ибо всё указанное необходимо НО, планово. Что более всего длительно во времени?.. Озеленение!

    Зачем ступени из мрамора?.. Кто-то сильно хочет их привезти из Китая, или у нас тут есть собственное производство и каменотёсы? Короче, приоритеты определены по возможности освоения денег, кто-то сильно хочет поправить собственное пошатнувшееся материальное положение.

  • Павел Винницкий

    Павел Винницкий
    10 минут назад

    Васька Пупкин

    Да не контроль нужен. А расстрел с конфискацией имущества.



    Верно, расстрел. На Дворцовой Площади...Да из "Авроры".

  • alex 3

    alex 3
    10 минут назад

    Дорожки, зелень, освещение, ремонт беседок и зданий(придать им изначальный вид, как задумывался китайцами). Более этот парк ничего не потерпит.

  • 0300100BE17

    0300100BE17
    8 минут назад

    А меня эти выпендрежи типа "благоустройство отдельно взятой территории города" давно бесят. Двор Хмельницкого, 96: по колено ямы, тротуар стал давно "полосой препятствий". А эта "полоса препятствий" со стороны Б.Хмельницкого в ведении администрации города. Внутри квартала Хмельницкого-Ломоносова-Калинина вообще огромная помойка. Администрация отписалась: не могут найти хозяев металлический гаражей.

  • fon

    fon
    6 минут назад

    Victrix



    Мы просим оставить этот канал в покое, никто не жалуется, что там нет воды, его надо просто почистить.



    Воду, кстати, можно нарисовать (попросить Труша сбацать какую-нибудь 3 Д картину с дельфинами). Уточек туда из покрышек разместить.



    Если там будет вода, это будет даже опасней - дети начнут тонуть.



    Это типа со всего города туда будут возить топить детей? Ничего, что мы на двух реках живем? Или их тоже надо засыпать?



    Труша нужно попросить сделать запрос в закупочную комиссию, если еще не поздно. Нужен № закупки.

    Почему только дети начнут тонуть? Что за дискриминация? Пусть тонут все по честному, либо хотя бы по справедливости.

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    Кстати в микрорайоне еще осталась часть грушевых садов за Обл. больницей. Живописный и бесхозный подъемчик в горочку. Вот где можно было бы удачно спроектировать еще один Парк отдыха. Нарезать дорожек, лесенок поставить, площадки разбить. Освещение. Озеленение сохранить. Где там инициативная группа?

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