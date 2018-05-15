Общественники сравнили часть реконструкции парка Дружбы с золотым унитазом в черновой квартире

Общественники – участники инициативной группы по облагораживанию парка Дружбы – возмущены окончательным проектом реконструкции, на который из городского бюджета выделено почти 30,5 миллиона рублей. Горожане не понимают, откуда в нем взялась волейбольная площадка и зачем тратить почти треть выделенных средств на канал.

Аукцион на выполнение работ по благоустройству парка Дружбы появился на одной из электронных площадок. Согласно документу, на реконструкцию выделено 30 миллионов 474 тысячи 653 рубля.

Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы» (основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"»).

Общественники, которые принимали активное участие в обсуждении проекта реконструкции и вносили свои предложения, были удивлены, когда увидели, на что собираются потратить деньги. Они подсчитали, что треть средств пойдет не на самые важные, на их взгляд, вещи.

«В администрации вообще не услышали общественников и жителей города. У нас и социологи профессиональные делали опрос в парке: люди хотят, чтобы в парке были детские площадки, чтобы парк был зеленый. Люди говорят, что с коляской заехать сложно, что бабушкам гулять сложно, на велосипедах ездить сложно, беговых дорожек отдельных нет. В ответ на все наши доводы и доводы горожан администрация делает проект на 30 миллионов, который абсолютно не соотносится ни с одним из этих пожеланий», – возмутилась Оксана Разумеева, участник инициативной группы по облагораживанию парка Дружбы.

Один из самых спорных моментов, по мнению общественников, – трата почти 8 миллионов рублей на очистку и благоустройство канала в парке, который находится в северной части места отдыха, ближе к Новотроицкому шоссе.

«Почти 10 миллионов закапывают просто в землю – 6 миллионов идет на канал, на попытку сделать его водонепроницаемым и наполнить его водой. При этом нет ни одной экспертной оценки, что он вообще будет держать воду. Мы просим оставить этот канал в покое, никто не жалуется, что там нет воды, его надо просто почистить. Если там будет вода, это будет даже опасней – дети начнут тонуть. Да и зачем это делать, когда есть более важные проблемы, которые в парке не решаются. И даже если канал вдруг будет красивый и наполненный водой, то мы, простите, получим золотой унитаз посреди квартиры с черновой отделкой. То есть вокруг все в состоянии из 90-х годов, а посередине – этот канал. Также в проекте откуда ни возьмись появилась волейбольная площадка, на которую хотят потратить 2 миллиона рублей. Волейбольная площадка в парке отдыха – это нонсенс. Рядом 25 школа, где есть спортивные площадки. Причем ни один соцопрос не показал, что людям в этой местности не хватает волейбольной площадки», – высказала свое мнение благовещенка.

Чтобы узнать, чем продиктована необходимость тратить значительную часть выделенных средств на канал и спортивную площадку, инициативные горожане собираются направить в мэрию информационный запрос. Горожане возмущены тем, что окончательный вариант проекта, на выполнение которого уже выделены деньги, в администрации приняли самостоятельно, не вынося его на обсуждение.

«Самое главное – этот план мэрия ни с кем не согласовала. Ни с депутатами, ни с жителями города, ни с сообществом профессиональным. Они встречались несколько раз, переделывали план, но итоговый план все увидели уже по факту выхода котировки. И что мы видим – на безбарьерную среду деньги не выделены, на остро необходимую детскую площадку нет денег: ни на качели, ни на карусели, ни на лазилки разные детям, потому что сейчас парк голый. На велодорожки, на разделение парка на зоны денег не выделено. На все это ноль рублей ноль копеек. Зато у нас будет посреди парка, возможно, красивый канал никому не нужный. Нам просто обидно, что деньги выделены, и был шанс сделать из парка для всех горожан что-то интересное и красивое», – сокрушается женщина.

К очистке канала собираются приступить в июне, к ремонту подпорной стенки, ограждения и моста – в июле. Лестницы моста собираются отремонтировать в августе, и, судя по документу, они будут из мрамора.

Всего в графике выполнения работ 17 этапов. Среди них: освещение, перенос спортивной площадки, ремонт беседки, устройство пандуса, отделочные работы и ремонт ступеней комплекса «Китайская стена», заполнение оконных и дверных проемов решетками, ремонт лестницы на центральном входе, ремонт тротуара у северного входа и озеленение. Приступить к выполнению работ должны не позднее пяти дней со дня заключения контракта, а закончить – до 31 октября 2018 года.

Директор ОКЦ, в чьем ведении и находится место отдыха, комментировать реконструкцию не стала, сославшись на то, что это проект городской мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, планы администрации о парке Дружбы не первый раз подвергаются критике со стороны общественников. По словам инициативных горожан, в некоторых моментах им пошли на встречу – оставили пагоды в китайском стиле, отказались от площадки для выгула собак, согласились, что необходимо придерживаться в парке стилистики восточного типа.

Парк Дружбы стал лидером голосования среди семи городских территорий в рамках проекта благоустройства «Городская среда». Что нужно там изменить, решали совместно благовещенские власти и общественность.