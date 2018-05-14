В Новокиевском Увале сильный ветер повалил несколько деревьев

Фото: Михаил Пивень

В районном центре Мазановского района – Новокиевском Увале – ветер повалил несколько деревьев. Произошел обрыв линии электропередачи. Над селом в течение 10 минут пронесся сильный ветер, прошел град.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» глава Мазановского района Михаил Пивень, в селе повалило несколько тополей и сосен. Фотографиями с места происшествия Михаил Петрович поделился в соцсетях.

«Почти все поваленные деревья уже убрали, идут работы по восстановлению энергоснабжения. Кое-где ветром подняло кровли – там, где они были закреплены недостаточно качественно. Сильный, порывистый ветер продолжался около 10 минут», – написал он.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 14 мая, ледяные осадки выпали в Благовещенске.