Благовещенский и индийский музыканты создали вокальный проект

Первый в интернете российско-индийский вокальный проект задумал и воплотил благовещенский музыкант Александр Гордеев. Три года назад он увидел на YouTube, как индийский студент Рики Джозеф Кочерил исполняет песни из кинофильмов. Благовещенец написал ему и предложил поработать над совместным проектом.

Работа заняла три года. За это время участники проекта разбирали свои партии. Александру приходилось очень сложно – индийского языка он не знает. «Рики Джозеф записывал для меня видео, на котором подробно разбирал текст. Я повторял, записывал, отправлял ему. Общаемся мы на английском языке. Самым, пожалуй, непростым было донести до него свою идею. И очень сложно было петь на чужом незнакомом языке», – рассказывает Александр.

Александру Гордееву 31 год. Больше 10 лет он занимается музыкой, поет, участвует в различных концертах, делает каверы на известные композиции. Музыкант известен в Благовещенске. Он участвовал в местном проекте «Голос без правил», совместно с участницей конкурса снял клип на песню «Эхо любви», в прошлом году получил приглашение пройти кастинг в популярное музыкальное шоу «Голос». Рики Джозеф учится в индийском колледже и, как Александр, больше всего любит музыку. И у Александра, и у Рики Джозефа – музыкальные группы.

«После того как партии были отработаны, их начали сводить. К делу подключился известный звукорежиссер из Индии», – продолжает благовещенский музыкант. Вся работа велась дистанционно, по интернету.

Премьера проекта назначена на 25 мая. В этот день на канале Александра Гордеева на YouTube будет опубликован итог большой работы. «Проект рассчитан на тех, кто любит индийскую музыку. Без музыкального сопровождения мы исполним три произведения из кинофильмов, в том числе из известного "Танцора диско". Это не такая известная композиция, как "Джими-джими". Очень красивая музыка, она звучит в начале и конце фильма», – говорит Александр.