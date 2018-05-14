3 июня в Благовещенске состоится юбилейный телемарафон «Крылья»

В этом году марафон «Крылья» пройдет 3 июня и станет пятым по счету. За эти годы «Крылья» помогли сотне малышей.

Сквозь слезы к маленьким победам идет Слава Сараев. В свои два года мальчик учится держать голову. Но и это уже достижение. У ребенка органическое поражение центральной нервной системы, эпилепсия и спастический тетрапарез. Бороться за нормальную жизнь Славе помогает кинезиотерапия. В перечень бесплатных медицинских услуг она не входит. Пройти недешевые 10 сеансов лечебной гимнастики мальчику удалось благодаря неравнодушным амурчанам, которые собрали деньги на марафоне «Крылья» в 2017 году.

«Малыш начал намного лучше голову держать, в положении сидя начал смотреть по сторонам. Раньше ему это было тяжело. Мы регулярно ездили в Екатеринбург, занимаемся там кинезиотерапией. Сейчас у нас появилась возможность благодаря благотворительному фонду пройти терапию на месте, у нас в Амурской области», – говорит мама малыша Галина Сараева.

За четыре года «Крылья» собрали около 4 миллионов рублей. Эти деньги подарили возможность на реабилитацию более чем сотне маленьких амурчан. Ежегодно в студии «Альфа-канала» деньги жертвуют бизнесмены, политики, общественники и все, кто не может равнодушно пройти мимо чужой беды.

«Очень много людей, которым требуется помощь, это не только дети, но и взрослые, и подростки. Но сегодня такой, наверное, особый случай, что День защиты детей, телемарафон. И если есть такая возможность помочь детям, то почему бы и нет», – говорил в эфире «Альфа-канала» председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Непростым этот день становится и для журналистов «Альфа-канала». «Работать в прямом эфире для любого журналиста – особое удовольствие, потому что ты видишь обратную связь, видишь интерактив, как реагируют люди на площадках, что они говорят, сколько денег мы собрали, все идет в реальном режиме. Кроме того, удовольствие увидеть, что мы реально можем помочь детям», – уверена ведущая телекомпании «Альфа-канал» Наталья Наделяева.

Помочь в прошлом году удалось Арсению Реснянскому. У мальчика редкое заболевание кишечника. Из собранных 900 тысяч рублей ему передали половину. Еще почти полмиллиона рублей перечислили на кинезиотерапию для детей с ДЦП.

В этом году шанс на здоровую жизнь снова могут получить 30 маленьких амурчан. Подарить его – в силах каждого. «Что такое дети-инвалиды? Это беда для каждого, не только родителей и ребенка. У нас была девочка, ей девять лет на тот момент было. Она сделала свои поделки, в горпарке где-то на ярмарке продала и с мамой принесла сюда деньги – 6 тысяч», – рассказывает председатель правления Амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

В этом году телемарафон «Крылья» станет юбилейным, пятым по счету. Первый этап телемарафона «Крылья» пройдет 19 мая – в дни проведения международной выставки «Амурэкспофорум». На площади ОКЦ выступят творческие коллективы, а участники выставки смогут стать меценатами.

3 июня, в день телемарафона, ящики для сбора пожертвований будут стоять в студии «Альфа-канала», трех торговых центрах и возле ротонды на набережной Амура, где запланирован концерт.