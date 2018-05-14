В Ивановку собираются привлечь больше туристов

Посидеть за штурвалом самолета, полюбоваться на озеро лотосов и старинный храм – такую программу предлагают туристам в Ивановке. В селе прошла так называемая туристическая выставка.

Каждое лето в Ивановку приезжают сотни туристов. И озеро в райцентре по праву можно назвать одним из самых популярных в области. Его глубина всего полтора метра, но летом здесь цветут лотосы и живут лебеди, а зимой проходят крещенские купания. Рядом с озером благоустраивают парк: в нем установят освещение, лавочки, летнее кафе, а в центре будет светящийся фонтан. Парк строят по программе «Комфортная городская среда». И озеро, и парк – одни из нескольких объектов, которые входят в туристический кластер Ивановки.

«Все чаще и чаще с каждым годом приезжают туристы именно в Ивановский район, чтобы здесь побывать на экскурсиях, посмотреть достопримечательности», – говорит представитель турагентства Анастасия Теплинская.

Только за прошлый год озеро лотосов посетили более 7 000 туристов, причем не только из России и Китая, но и из Германии, Мексики, США. Все, кто приезжает в Ивановку, обязательно приходят в храм Иоанна Богослова. Ему уже более полутора веков. В 30-х годах ХХ века с храма сняли колокола и здание долгое время было домом культуры. Ивановцы гордятся своим храмом и считают, что туристов он привлекает своей стариной, самобытностью и особенной энергетикой.

Привлекает людей и Ивановский аэрокосмический музей. Посидеть в кабине советского самолета Ан-2 может любой желающий, который посетит Ивановский аэрокосмический музей. Самолет вмещает до 12 пассажиров на борт и двух членов экипажа. И это только один из экспонатов.

Аэрокосмический музей села Ивановка расположился в нескольких километрах от села, возле аэродрома. Туристы могут полетать над границей и увидеть фронтовые бомбардировщики, а совсем скоро сюда поступят транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-9.

«По крайней мере, нам хватает средств и возможностей поддерживать эту затею, чтобы она не умерла. В год нас посещают около 10 000 человек. В основном это российские граждане. Люди приезжают семьями, с детьми, всем очень интересно посмотреть самолеты, потрогать, померить высотно-стратосферную экипировку и сфотографироваться на память», – рассказывает руководитель дальневосточного аэрокосмического музея Владимир Косьяненко.

Познакомиться с достопримечательностями Ивановки приехали руководители 25 туристических фирм. Организаторы рассчитывают, что они поспособствуют притоку туристов в эти края. И со временем Ивановский район станет для них своеобразной точкой притяжения.

«Мы понимаем, что этот туристический маршрут может стать полноценным и насыщенным. Возможно, получится сделать двухдневную программу пребывания на ивановской земле. Поэтому мы, пользуясь случаем, хотели пригласить амурчан и гостей посетить этот гостеприимный край», – сообщает заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

Помимо центральных районов области, места, привлекательные для туристов, будут развивать в Бурейском, Архаринском и Свободненском районах. Ожидается, что наиболее востребованным этот маршрут станет среди туристов из Китая. Граждане КНР все больше интересуются, как люди жили и живут в русских деревнях.