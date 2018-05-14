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сегодня, 18:52 2

Благовещенцы не могут подъехать к дому из-за ремонта дороги

Благовещенцы не могут подъехать к дому из-за ремонта дороги

Жители Благовещенска вернулись с работы и не смогли попасть в дом. Подъезд к частному дому № 59 по улице Амурской оказался загорожен из-за начавшихся ремонтных работ. Владелица дома рассказала, что их не предупреждали об этом.

«Мы вернулись с работы и увидели, что вся дорога возле нашего дома перегорожена! Соседи сказали, что это надолго – будут ремонтировать дорогу, плитку класть. О нас не подумали: как мы теперь поставим машину во двор, как сможем вызвать экстренные службы», – говорит жительница дома Ольга.

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Вокруг одни высотки...не подожгли бы....

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    выкинуть забор и проехать к СВОЕМУ ДОМУ

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