У благовещенца угнали машину среди бела дня

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Юрий. Мужчина рассказал, что в понедельник, 14 мая, у него со двора угнали автомобиль – Toyota Allex.

«В 12:15 выходил на балкон – машина стояла. Около 14 часов выглянул – машины нет. Сразу же обратился в полицию, ГИБДД. Полицейские работают, машина в розыске», – рассказал Юрий, добавив, что «тойота» была припаркована во дворе дома № 193 по улице Чайковского.

«Сигнализации не было, машину я приобрел недавно. Подозреваю, что могли угнать бывшие владельцы. Потому что ключ мог быть только у них», – добавил мужчина.

Всех, кто видел или знает, где находится серебристый Toyota Allex 2001 года выпуска с номером Р365ВЕ 28rus, просят обращаться в дежурную часть амурской Госавтоинспекции: (4162) 42-52-62 или по номеру владельца +7-999-165-95-05 (Юрий).