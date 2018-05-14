В Благовещенске вынесли приговор полицейским, решившим завладеть чужой автомойкой

В Благовещенске осудили двух сотрудников полиции, разработавших преступный план для того, чтобы завладеть автомойкой знакомого. К реализации задуманного мужчины привлекли ранее судимого горожанина. Но тот не захотел присоединяться к мужчинам и сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ.

Установлено, что старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 Благовещенска Кирсанов подговорил своего коллегу, занимавшего такую же должность, Власова пойти на преступление. К преступной схеме также было решено подключить ранее судимого знакомого. План заключался в следующем – ранее судимый мужчина должен был собрать верхушечные части и листья растений дикорастущей конопли, изготовить из них гашишное масло, которое сначала хранить при себе, а потом под надуманным предлогом передать владельцу автомойки, чтобы искусственно создать доказательства причастности последнего к незаконному приобретению наркотиков.

После этого Кирсанов с использованием служебных полномочий, планировал задержать владельца автомойки с поличным, изъять у него наркотическое средство и потребовать передать ему помещение автомобильной мойки и земельный участок под ним под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Роль коллеги Кирсанова заключалась в том, чтобы предоставить свой автомобиль для сбора конопли.

В итоге в сентябре 2016 года Кирсанов, как и планировал, подговорил ранее судимого знакомого – тот вначале согласился пойти на преступление, испугавшись, что сотрудник полиции может использовать служебные полномочия против него. Но спустя некоторое время мужчина передумал и пришел в ФСБ, рассказав там о планах Кирсанова и согласившись на предложение сотрудников управления участвовать в оперативно-розыскном мероприятии. Далее он действовал под их контролем, в связи с чем уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Горожанин, подыгрывая Кирсанову и Власову, сел в автомобиль последнего и вместе с ними отправился собирать коноплю в район села Новотроицкое Благовещенского района. Там, по просьбе Кирсанова, мужчина нарвал коноплю массой 198 граммов, что относится к крупному размеру.

Наркотик он положил в пакет, спрятал его в рюкзак и вернулся в автомобиль, где его ожидали Кирсанов и Власов. Далее сотрудники полиции перевезли наркотик к автомобильной парковке около улицы Конной в Благовещенске, где коноплю обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов. Кирсанова и Власова задержали сотрудники УФСБ.

Суд приговорил Кирсанова к лишению свободы сроком на 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года. Наказание является условным с испытательным сроком 3 года.

Власову назначили условное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, сообщает пресс-служба горсуда.