Больному благовещенцу грозит тюрьма в Таиланде

Группа русскоязычных волонтеров из Таиланда опубликовала в Фейсбуке просьбу о помощи гражданину России. 63-летний благовещенец Александр Гужиков оказался в чужой стране без средств к существованию. Кроме того, он болен, и ему нужна срочная медицинская помощь.

Александр Иванович оказался в чужой стране на нелегальном положении. Он не смог вовремя продлить визу, и теперь ему грозят штраф и тюрьма. «Тайская тюрьма – это страшно. Он там погибнет. Главная задача волонтеров – как можно быстрее собрать средства и отправить мужчину на родину. Александра Ивановича нашли на пляже, куда он перебрался после того, как его выгнали из жилья. У него есть сын Олег, ему 40 лет. Он сейчас в тюрьме. Сам Александр Иванович очень болен. Некоторое время назад он был вынужден удалять зубы, произошло заражение. Сейчас мужчина не может открыть рот, испытывает сильнейшие боли. Есть он может только жидкую пищу», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Мира, координатор группы русскоязычных волонтеров «Твори добро».

Долгое время Александр Иванович жил в Бангкоке, получал небольшую пенсию и подрабатывал на жизнь, участвуя в съемках. Денег хватало, однако первая проблема появилась давно – просрочив срок действия визы, он не смог заплатить тогда еще маленький штраф, чтобы вернуться к легальному проживанию на территории Королевства. Тогда благовещенец был вынужден перейти на нелегальное проживание, однако продолжал сниматься в кино.

Затем пришла другая беда – ему неудачно удалили зубы, и в ротовой полости начались воспалительные процессы, лечить которые денег уже не было. В результате нижняя челюсть практически полностью потеряла подвижность. Сейчас мужчине очень больно глотать, он постоянно нуждается в обезболивающих препаратах. После того как Александр похудел на 20 килограммов, его перестали приглашать для участия в съемках.

У его сына Олега в Таиланде дела тоже шли не особенно хорошо. Постоянной работы он не нашел, перебивался нелегальными случайными заработками. Потом сын попал в руки полиции, а отец остался безо всякой поддержки. Месяц назад его выселили из квартиры из-за задолженности.

По словам Александра Ивановича, он готов вернуться в Россию. В Благовещенске у него был брат, который уже умер. Есть также жена и ребенок, но связи с ними мужчина давно не поддерживает. Александр Иванович овдовел, когда сыну Олегу было девять лет, женился на женщине с ребенком, она родила общего сына. Жизнь не заладилась, в результате мужчина ушел из семьи, забрав старшего сына. У Александра Ивановича в паспорте стоит штамп о регистрации по адресу: Благовещенск, улица Дальняя, 16.

«Мужчина абсолютно адекватен и понимает, что в своих бедах виноват сам, но исправить сейчас свои ошибки уже самостоятельно не может, поэтому просит нас оказать ему помощь по возвращению в Россию. Его состояние за прошедший месяц ухудшилось, постоянно мучают боли, он принимает не менее упаковки в день обезболивающих средств», – рассказала Мира.

Для того чтобы отправить Александра Гужикова в Россию, нужны не только деньги. Необходима помощь человека, готового принять Александра Ивановича на время, помочь ему получить медицинскую помощь. «Пока решается этот вопрос, мы начинаем собирать деньги на оплату штрафов и билеты, которые уже забронированы, по нашим планам он готов вылететь 18 мая из Таиланда», – сообщают волонтеры группы «Твори добро».

Все, кто захочет принять участие в судьбе благовещенца, могут сделать перевод на указанные счета:

– в России – карта Сбербанка 4276 5000 1306 1153, Ольга Васильевна Бурдюк (с обязательной пометкой «Для А.Г.»);

– в Таиланде – Kasikorn Bank 738 293 68 38, Golubev Evgenii.

По состоянию на утро 14 мая на рублевый счет для Александра Ивановича собрали 19 050 рублей, на тайский счёт поступило 13 000 батов. Волонтеры собираются уже сегодня выкупить забронированные билеты на перелет Бангкок – Владивосток – Благовещенск.