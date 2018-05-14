На полигоне ДВОКУ проходит самый масштабный всероссийский танковый биатлон

Всероссийские соревнования «Танковый биатлон», которые проходят на полигоне ДВОКУ под Благовещенском, станут самыми масштабными за всю свою историю – с 2013 года. Впервые команды будут соревноваться не отдельными экипажами, а повзводно. Также введен ряд новых испытаний.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» съехались команды всех военных округов и отдельно – от ВДВ и трех военных вузов. В «Биатлоне» сойдутся семь команд танкистов, а в «Натиске» – шесть команд мотострелков. Курсанты ДВОКУ будут участвовать в обоих соревнованиях, причем, если мотострелки в прошлом году уже добивались призовых мест на российском и международном уровнях, то танкисты участвуют в соревнованиях впервые. Однако на полигоне все новички – по правилам армейских состязаний, участники прошлых лет не допускаются.

«В этом уникальность наших команд, – рассказал главный судья генерал-майор Роман Бинюков. – На международных турнирах от других государств участвуют одни и те же военные, у нас же ежегодная сменяемость. Мы хотим, чтобы каждый военный мог получить возможность попасть в сборную России».

Тем не менее наличие новичков не мешает команде РФ ежегодно с 2013 года выигрывать «Танковый биатлон», в котором участвует всё больше и больше стран. На предстоящие соревнования в июле 2018 года уже заявились около 20 государств.

Роман Александрович признался, что Благовещенск для него – не чужой город. «Я сам из Москвы, но окончил как раз ДВОКУ, – рассказал главный судья. – В последний раз я здесь был в 2006 году. Несколько дней назад приехал снова, побывал в Благовещенске, прошелся по набережной и занялся работой. Хочу сказать, что полигон, построенный здесь, во многом даже не уступает тому, что у нас есть в Алабино, где обычно проводятся российские и международные соревнования».

Борис Александрович даже не исключил, что, возможно, когда-нибудь на полигоне ДВОКУ могут пройти и международные соревнования.

С октября 2017 года на 32 километре Новотроицкого шоссе была проделана огромная работа. Начальник ДВОКУ Владимир Грызлов на торжественном открытии признался, что строили с нуля.

«25 лет здесь практически никто не занимался, – сказал Владимир Михайлович. – Я хотел бы отметить курсантов, солдат, офицеров за самоотверженный труд по воссозданию этой базы». Он также поблагодарил амурских предпринимателей, которые выделили средства на строительные работы, а городские и областные власти – за поддержку.

Для проведения соревнований, которые проходят в несколько этапов, были построены несколько дистанций. Длина их 4,2; 5,5; 16,7 километра. На «Танковом биатлоне» экипажам необходимо не только ехать по пересеченной местности, но и преодолевать различные препятствия: гребенку, косогор, колейный мост и другие. Самым зрелищным оказался противотанковый ров с водой. Некоторые танкисты признавали его и наиболее сложным.

Кроме соревновательной трассы, на полигоне была оборудована инфраструктура для зрителей. Главной достопримечательностью является «Партизанская деревня» – целый комплекс землянок, жилых и военных объектов, которые показывают жизнь советских партизан в годы Великой Отечественной войны. Неподалеку расположилась локация военторга. Здесь можно приобрести различную военную атрибутику, армейские вещи, например, сухой паек.

Из кулуарных бесед стало ясно, что «Танковый биатлон» – это очень престижное соревнование для российских военных. Здесь каждый изо всех сил будет бескомпромиссно идти к победе. Некоторым для того, чтобы попасть на полигон в далеком Приамурье, пришлось пройти долгий путь.

Командир танка Владислав Якимов – из Владимирской области и служит неподалеку – под Москвой. Служит уже четвертый год. Для того чтобы войти в команду Западного военного округа, ему пришлось пройти несколько отборочных состязаний: от батальонных до биатлона между армиями. Владислав честно признался, что раньше о ДВОКУ ничего не знал. «Эта трасса мне кажется немного сложнее, чем та, на который мы занимались. Но тем интереснее», – заявил он и добавил, что нацелен на победу.

Волей жребия вышло так, что первыми на дистанцию вышла команда ДВОКУ – хозяева и новички соревнований. Военные признавались, что идти первыми одновременно и хорошо, и плохо. «Хорошо то, что мы зададим тон, все будут равняться по нам, – рассказал один из амурских танкистов. – Хуже то, что идущие следом смогут изучать наши действия и научиться на наших ошибках. Нам же учиться не у кого».

Организаторы заявили, что для команд из ДВОКУ дистанции на полигоне такие же неизвестные, как и для приезжих. Так что соревнования будут проходить в равных условиях. Каждая команда – танковый взвод – имеет три одинаковых машины – танки Т72 Б3. Плюс один запасной. Все машины военные привезли по железной дороге.

Командир танка команды ДВОКУ Дмитрий Вологдин рассказал, что перед стартом машины даже проходят «допинг-контроль» – проверяют, какое залито топливо, чтобы соблюсти равные условия. Дмитрий рассказал, что сам начал ездить на танке с февраля 2018 года. К соревнованиям его экипаж готовился порядка двух месяцев.

Выйти первыми в первый день соревнований нелегко. У команды ДВОКУ не всё заладилось – вышел из строя один из танков. Поэтому маршрут со рвом, мостом и другими препятствиями преодолевали две машины вместо трех. Танкистов ждало немало испытаний, среди них есть те, которые проводятся на «Танковом биатлоне» впервые. Например, стрельба по мишеням из закрытой позиции – это стрельба практически вслепую, по координатам. Для наведения планируется использовать беспилотники.

Следом за амурчанами готовилась выступать команда ВДВ. Соревнования почти без перерывов будут идти еще десять дней, кроме 20 мая. Все эти дни, кроме последнего, зрители могут свободно приезжать на полигон, предъявив российский паспорт. Городская администрация сообщает, что желающие могут добраться сюда на автобусе № 53. Ежедневно он отходит от остановки «Магазин Благовещенск» – в 8:45, 11:00, 15:00 и 17:00. Время отъезда автобуса от полигона ДВОКУ – 10:00, 12:00, 16:00 и 18:00.

Завершатся «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» 25 мая. По итогам соревнований сформируют сборную России, которая примет участие в международных соревнованиях с 28 июля по 11 августа. Главный судья соревнований Роман Бинюков пояснил, что в сборную войдут лучшие, причем необязательно из одной команды.