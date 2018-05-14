В Свободном нарушители сняли на видео полицейскую погоню за ними

В социальных сетях появилось видео полицейской погони, которая развернулась на улицах Свободного. При этом съемка велась из машины нарушителя.

Как видно на кадрах, в ходе погони нарушители нецензурно выражались и нарушали Правила дорожного движения. В частности, они выезжали на полосу встречного движения.

Пользователи социальных сетей, где был опубликован ролик, осудили действия амурчан. «Я не пойму, они хотели прославиться, как уходят от погони?! Не от большого ума... От таких потом люди страдают...» – написал в комментариях к видео один из пользователей.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, назначено проведение административного расследования. «В настоящее время ведутся мероприятия по розыску водителя, совершившего административные правонарушения», – сказали в ведомстве.

Видео: instagram.com/blag_dtp