Глава Белогорска за 2017 год заработал около 1,2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков обнародовал сведения о доходах за 2017 год. Общий задекларированный доход главы города составил чуть более 1,2 миллиона рублей.

Как и прежде, Станисла Мелюков владеет земельным участком площадью 840 квадратных метров, жилым домом в 280 квадратных метров и нежилым помещением в 86,2 квадратных метра.

Доходы супруги главы города за 2017 год составили 14,8 миллиона рублей. Из них обороты по счету от предпринимательской деятельности – 13,6 миллиона и заработная плата – 1,2 миллиона рублей. В собственности Елены Мелюковой находится квартира в 85,5 квадратов, нежилое помещение в 20,5 квадрата и легковой автомобиль «инфинити J35».

Сведения главы Белогорска и членов его семьи публикуются на сайте белогорск.рф в течение шести последних лет, с 1 января 2012 года. Информацию о доходах за 2011 год Станислав Мелюков обнародовал в апреле 2012 года по собственной инициативе, несмотря на отсутствие обязанности по их публикации, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.