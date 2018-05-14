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сегодня, 17:32 3

Глава Белогорска за 2017 год заработал около 1,2 миллиона рублей

Глава Белогорска за 2017 год заработал около 1,2 миллиона рублей
Фото: пресс-служба Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков обнародовал сведения о доходах за 2017 год. Общий задекларированный доход главы города составил чуть более 1,2 миллиона рублей.

Как и прежде, Станисла Мелюков владеет земельным участком площадью 840 квадратных метров, жилым домом в 280 квадратных метров и нежилым помещением в 86,2 квадратных метра.

Доходы супруги главы города за 2017 год составили 14,8 миллиона рублей. Из них обороты по счету от предпринимательской деятельности – 13,6 миллиона и заработная плата – 1,2 миллиона рублей. В собственности Елены Мелюковой находится квартира в 85,5 квадратов, нежилое помещение в 20,5 квадрата и легковой автомобиль «инфинити J35».

Сведения главы Белогорска и членов его семьи публикуются на сайте белогорск.рф в течение шести последних лет, с 1 января 2012 года. Информацию о доходах за 2011 год Станислав Мелюков обнародовал в апреле 2012 года по собственной инициативе, несмотря на отсутствие обязанности по их публикации, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #работа #финансы

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    не плохо живут слуги народа

  • Я сама

    Я сама
    57 минут назад

    Для главы города "маловато будет..."

    А вот его жена - успешная бизнес-леди в амурских масштабах

  • Братеев1

    Братеев1
    47 минут назад

    муж заказы подгоняет

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