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сегодня, 17:34 1

В Сковородине после проверки Роспотребнадзора закрыли кулинарный цех

В Сковородине после проверки Роспотребнадзора закрыли кулинарный цех

В ходе внеплановой проверки кулинарного цеха, расположенного в городе Сковородино по адресу: улица Победы, 15, были выявлены нарушения. Они касались требований санитарного законодательства к условиям приёма и хранения сырья и пищевых продуктов, маркировке производственного оборудования и инвентаря, мытью кухонной посуды, соблюдению поточности технологических процессов, ведению необходимой документации.

Так, в салатах «Сельдь под шубой» и «Корейский с древесными грибами» обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В связи с тем, что деятельность кулинарного цеха создавала прямую угрозу жизни и здоровью населения, была временно приостановленная деятельность заведения, проведено опечатывание технологического оборудования.

14 мая 2018 года Сковородинский районный суд Амурской области признал владелицу цеха виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Индивидуальному предпринимателю назначили наказание в виде административного приостановления деятельности кулинарного цеха сроком на 30 суток, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#закон

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    41 минута назад

    гадюшники-дома надо готовить

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