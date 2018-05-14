В Благовещенск приехала часть труппы Московского театра юного зрителя

Фото: Zoon.ru

Благовещенский зритель увидит притчу о любви «Счастливый принц» по произведению Оскара Уайльда, историю путешествия «Пингвины» и почти детектив «Вариации тайны». Последний спектакль – премьерный. В нем играют заслуженный артист России Игорь Гордин и народный артист России Валерий Баринов.

Сценографом двух гастрольных спектаклей – «Вариации тайны» и «Счастливый принц» – является легендарный театральный художник Сергей Бархин – неоднократный обладатель высших театральных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Триумф».