В Благовещенск приехала часть труппы Московского театра юного зрителя
В Благовещенск начинают прибывать актеры Московского театра юного зрителя. По федеральной программе «Большие гастроли» они представят амурчанам спектакли легендарных московских режиссеров Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. С 16 по 21 мая артисты будут работать на сцене Амурского драматического театра и покажут три постановки.
Благовещенский зритель увидит притчу о любви «Счастливый принц» по произведению Оскара Уайльда, историю путешествия «Пингвины» и почти детектив «Вариации тайны». Последний спектакль – премьерный. В нем играют заслуженный артист России Игорь Гордин и народный артист России Валерий Баринов.
Сценографом двух гастрольных спектаклей – «Вариации тайны» и «Счастливый принц» – является легендарный театральный художник Сергей Бархин – неоднократный обладатель высших театральных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Триумф».
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