В Благовещенске выпали ледяные осадки (видео)

14 мая в Благовещенске прошли ледяные осадки. Произошло это на фоне потепления: к 15:00 температура воздуха в областном центре поднялась до 27 градусов тепла, сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.

При этом дежурный метеоролог подчеркнула, что у них нет достоверных сведений о выпадении града в городе. «Жители нам сообщали, что в микрорайоне и на 5-й стройке был град. Но мы это подтвердить не можем, поскольку это было помимо наших метеостанций. Там наблюдений не проводится», – сказала собеседница.

Она сообщила, что осадки, выпавшие в Благовещенске, могли быть не градом, а например, ледяной крупой, которая похожа на него.

Град образуется на контрастах температур: воздух прогревается, а в верхних слоях атмосферы температура остается достаточно низкой.

В ближайшие дни в областном центре дневная температура воздуха ожидается в пределах 21-25 градусов тепла. 15 мая осадков в городе не предвидится.