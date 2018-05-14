Юные амурчане успешно выступили на соревнованиях по тхэквондо в Уссурийске

Команда благовещенских тхэквондистов вернулась домой из Уссурийска, где с 11 по 12 мая проходили чемпионат и первенство Приморского края по тхэквондо (ИТФ). Четверо ребят завоевали золотые медали.

Соревнования, в которых участвовали 320 дальневосточных спортсменов, проводились в честь погибшего спортсмена Алика Кима. Состязания его памяти проходят ежегодно.

Благовещенск представили 11 спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет, мальчики и девочки. С ребятами на соревнованиях был тренер национальной сборной Дмитрий Пак. Золотые медали завоевали Артем Куделькин, Юрий Сретинский, Даниил Юркин и Софья Авраменко. Другие ребята принесли в копилку команды принесли 3 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В начале мая ребята были в Приморье, где также завоевали награды открытого чемпионата и первенства Артемовского городского округа по тхэквондо (ИТФ).