В поселке Ерофей Павлович открыли памятную доску бывшему директору местной школы

В поселке Ерофей Павлович 13 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию на здании школы № 50 ОАО «РЖД» памятной доски бывшему директору учебного заведения. С инициативой увековечить память Серафимы Суриной выступил педагогический коллектив учреждения, где заслуженный педагог проработала 42 года, из которых 16 лет – директором школы. Предложение было поддержано руководством ЗабЖД.

На состоявшемся митинге слова признательности и благодарности заслуженному деятелю образования звучали из уст начальника Забайкальской железной дороги, представителей поселковых органов власти, общественности, педагогов и учеников разных поколений. После его окончания в школе прошел вечер памяти, участники которого поделились друг с другом воспоминаниями о Серафиме Алексеевне.

Серафима Алексеевна Сурина – обладатель званий «Отличник народного просвещения РСФСР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», победитель социалистического соревнования 1973 года, награждена медалью «За доблестный труд», имеет звание «Почетный гражданин Сковородинского района» и занесена в Книгу почета работников образования Сковородинского района.