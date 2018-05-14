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сегодня, 16:09 4

Амурчанка, лишенная родительских прав, получила материнский капитал

Амурчанка, лишенная родительских прав, получила материнский капитал
Фото: kazanreporter.ru

Прокурор Сковородинского района направил в суд уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом. Обвиняемой по делу проходит женщина, которая незаконно получила материнский капитал, будучи лишенной родительских прав.

Чтобы получить 400 тысяч рублей, злоумышленница представила сведения о том, что в отношении нее судами не выносились решения о лишении родительских прав. На самом деле городским судом Пензенской области женщина была лишена родительских прав в отношении двоих детей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, уголовная ответственность за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет. При совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере максимальное наказание в виде лишения свободы увеличивается до десяти лет.

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#дети #криминал #суды

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    Ага, никто больше не виноват- только она. Также как с Тельманом и черкизоном- он видете ли в Москве рабов держал, бордель и т.д. А никто , никто не видел и не знал. Ну вот бред.Если чиновник допускает такие ошибки- то компетентность его или всей системы под вопросом.

  • neverstop

    neverstop
    1 час назад

    Интересно, а проверка в месяц, а то и больше для чего нужна? В заявлении со слов пишется, а чиновники проверяют правдивость написанного.

  • В.А Саяпин

    В.А Саяпин
    1 час назад

    Сведения о лишении прав запрашивает сам чиновник..Почему его нет рядом на лавке подсудимых? Прокурор Сковородинского района пытается по быстрому дело закрыть,отправив алкашку на зону?

  • Энн

    Энн
    49 минут назад

    Причем тут чиновник, который документы принимал? В стране нет единой базы лиц, лишенных родительских прав. По области проверяют, а дальше уже не могут. Но такую базу вот-вот сделают, уже работают над этим.

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