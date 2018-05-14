Амурчанка, лишенная родительских прав, получила материнский капитал

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Прокурор Сковородинского района направил в суд уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом. Обвиняемой по делу проходит женщина, которая незаконно получила материнский капитал, будучи лишенной родительских прав.

Чтобы получить 400 тысяч рублей, злоумышленница представила сведения о том, что в отношении нее судами не выносились решения о лишении родительских прав. На самом деле городским судом Пензенской области женщина была лишена родительских прав в отношении двоих детей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, уголовная ответственность за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет. При совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере максимальное наказание в виде лишения свободы увеличивается до десяти лет.