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14мая
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сегодня, 15:44 0

Благовещенец, пленивший девушку в квартире, избежал наказания

Благовещенец, пленивший девушку в квартире, избежал наказания
Фото: bhnews.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя столицы Приамурья. Мужчина, будучи нетрезвым, удерживал в своей квартире девушку.

Инцидент произошел 21 октября 2017 года. 26-летний горожанин привел в свою квартиру 17-летнюю девушку. Парочка распивала спиртное и смотрела телевизор. Мужчина предложил гостье вступить с ним в половую связь, на что та ответила отказом, решив уйти. «Значит, я не выпущу тебя из квартиры до следующего дня, и ты будешь сидеть тут со мной», – заявил благовещенец. Горожанка все равно желала уйти, что обернулось рукоприкладством: мужчина побил свою гостью, и та оставила попытки покинуть жилище.

Благовещенец запер квартиру и отправился в магазин. Девушке удалось связаться по мобильному телефону со знакомым. Тот прибыл по указанному ею адресу, и в итоге девушка была освобождена, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Несмотря на происшествие, потерпевшая обратилась в суд с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении мужчины – в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного им вреда. Суд с этим согласился и постановил прекратить дело.

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#происшествия #суды

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