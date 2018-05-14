Константин Чмаров покинул пост директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном

Константин Чмаров больше не является руководителем филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный. Константин Васильевич перешел на новое место работы – в корпорацию «ВНИИЭМ», которая занимается изготовлением космических аппаратов.

В корпорации «ВНИИЭМ» Чмаров стал директором по наземной космической инфраструктуре двух космодромов – Восточный и Плесецк. Таким образом, круг его обязанностей расширился. Как рассказал Константин Васильевич по телефону, предложение о смене места работы ему поступило около года назад. Но сразу принять его он не мог, так как необходимо было закончить дела.

«Это было летом 2017 года, во время подготовки космических аппаратов. Поступило такое предложение, причем довольно настойчивое. Я сказал, что вернемся к разговору в течение года, так как мне надо выполнить дела. То есть плановая такая замена или, как говорят, ротация у военных. Это абсолютно нормальный производственный процесс. Я перешел в корпорацию "ВНИИЭМ", которая занимается изготовлением космических аппаратов. Сейчас я нацелен на реализацию четкой мощной космической программы. К сожалению, не могу сказать по ряду причин что это за программа», – рассказал Константин Чмаров.

К своим обязанностям в новой должности Чмаров приступил с 23 апреля. 20 числа он последний день работал директором филиала госкорпорации «Роскосмос» на Восточном. В этот же день, 20 апреля, еще как руководитель филиала, он принимал участие в видеоконференции с Дмитрием Рогозиным, который возглавляет комиссию по созданию космодрома, созданную указом президента.

«Дмитрий Олегович знал, что я перехожу на другое место. И руководитель Роскосмоса знал. Это абсолютно правильное решение, и я его принял самостоятельно, потому что не секрет, что в декабре уже будет 10 лет как я работаю здесь. Если говорить военным языком, то был приказ министра обороны – командир части должен был находиться в должности от 2 до 5 лет, чтобы показать себя. А тут уже 10-й год. Нужно человеку менять сферу деятельности, тем более изначально у меня стояла определенная задача – развернуть и обеспечить строительство космодрома. Первый этап закончен, сейчас там другие задачи», – объяснил Константин Васильевич.

По его словам, исполняющим обязанности директора филиала назначен Генрих Генрихович Орловский. Как сообщил Константин Васильевич, по планам, именно Генрих Орловский станет новым директором филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный. Его кандидатура, представленная руководству госкорпорации Чмаровым, одобрена.

«Я представил его соответствующим образом, он получил подтверждение полномочий и соответственно руководит филиалом. Но у меня осталось очень много дел в Амурской области. Я остался руководителем восточного отделения Академии космонавтики. У нас большое внимание эта академия к себе привлекает, особенно со стороны Якутии, студенческие вопросы – то есть много таких вопросов, которые надо выполнять. Так что от Амурской области далеко не уйду», – подытожил Константин Чмаров.

Что касается пусков с Восточного в 2018 году, то по словам Константина Васильевича, ранее озвученные планы никто не менял: с амурского космодрома в этом году по-прежнему запланированы два запуска.

С декабря 2008 года Константин Чмаров занимал должность министра по строительству космодрома Восточный. В июле 2011 года распоряжением губернатора он был назначен заместителем председателя правительства Амурской области – министром по строительству космодрома Восточный. Филиалом Роскосмоса на космодроме Восточный он руководил с 2016 года.

Константин Чмаров очно окончил три высших учебных заведения: Ленинградский военный институт им. А.Ф. Можайского, военную академию Генерального штаба, военную академию им. Ф.Э. Дзержинского.

За годы службы в вооруженных силах он прошел все должности: от инженера отделения на стартовом комплексе «Буран-Энергия» до начальника штаба – первого заместителя начальника космодрома Плесецк. При этом Константин Чмаров получил досрочно звание полковника.

Константин Васильевич на ключевых постах прошел службу во всех объединениях военно-космических сил ВС России. Он кандидат военных наук, блестяще защитивший диссертационное исследование военной академии Генерального штаба, говорится на сайте областного правительства.