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14мая
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сегодня, 14:32 8

Амурчанин снял на видео спавших в служебной машине полицейских

Амурчанин снял на видео спавших в служебной машине полицейских

Пользователи социальных сетей делятся видео, снятым в Амурской области. Мужчина записал ролик с сотрудниками полиции, которые спали в служебной машине, а затем разбудил их.

На автомобиле, который снимал амурчанин, видна надпись «МО МВД Свободненский». На форме сотрудников, спавших в машине, имеются надписи «ДПС ГИБДД». Как видно, мужчины спали на передних креслах авто. Произведя съемку с разных ракурсов, автор видео открыл переднюю дверь легковушки и выкрикнул: «***, подъем, ***».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам эти сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекут также их руководителей.

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#интернет

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    ПППАААДЪЙОООМ!

  • КошкаКешка

    КошкаКешка
    58 минут назад

    Госпидя, открыли тайну)))регулярно вижу такое ранним утром во дворе соседнего дома)))Лишь бы всякую фигню написать....ужОс ужОс, мельчаете, Амуринфо...гыыыыы

  • Братеев1

    Братеев1
    55 минут назад

    ну устали пацаны-выпороть и простить

  • ay

    ay
    53 минуты назад

    Солдат спит - служба идёт. Манька-клофелинщица потравила служивых, опоила зельем.

  • ММС

    ММС
    36 минут назад

    Ну, любит у нас народ ГАИшников, а тут вдруг независимому фотокору подвернулся такой случай проявить свою любовь и признательность, уверен, радости у него полные подштанники))) на ютубе ролик станет весьма популярен.

  • lana78

    lana78
    31 минута назад

    ну что сказать...автор ролика не отличился умом, конечно.

  • lana78

    lana78
    31 минута назад

    хочется посмотреть на автора ролика, больше всего.

  • Токарев

    Токарев
    29 минут назад

    дебил, режиссер-оператор

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