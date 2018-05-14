Амурчанин снял на видео спавших в служебной машине полицейских

Пользователи социальных сетей делятся видео, снятым в Амурской области. Мужчина записал ролик с сотрудниками полиции, которые спали в служебной машине, а затем разбудил их.

На автомобиле, который снимал амурчанин, видна надпись «МО МВД Свободненский». На форме сотрудников, спавших в машине, имеются надписи «ДПС ГИБДД». Как видно, мужчины спали на передних креслах авто. Произведя съемку с разных ракурсов, автор видео открыл переднюю дверь легковушки и выкрикнул: «***, подъем, ***».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам эти сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекут также их руководителей.