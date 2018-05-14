В Амурской области дан старт военным соревнованиям «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»

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На полигоне на 32 километре Новотроицкого шоссе 14 мая стартовали всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Они считаются самыми зрелищными и престижными на «Армейских международных играх». В первой половине дня прошла торжественная часть, а состязания начались после обеда.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первые лица города и области, а также начальник ДВОКУ Владимир Грызлов, который по стечению обстоятельств 14 мая празднует день рождения. Владимир Михайлович отметил, что полигон, на котором проводятся «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», пустовал порядка 25 лет. Но теперь его реабилитировали и будут использовать в дальнейшем для подготовки курсантов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, несмотря на ожидания, на мероприятие не приехал. Но не исключено, что визит в Приамурье все-таки состоится, но в другие соревновательные дни.

После торжественного открытия гости увидели десантирование парашютистов. А затем в 14 часов был дан первый старт. Всего в «Суворовском натиске» участвуют шесть команд, в «Танковом биатлоне» – семь. Команда ДВОКУ участвует в обоих конкурсах.

Проходить соревнования будут с 14 по 25 мая каждый день кроме воскресенья. Посетить мероприятие – кроме первого и последнего дня – бесплатно может любой гражданин России с 10 до 18 часов.

Помимо соревнований, зрители смогут посмотреть большую экспозицию «Партизанская деревня». Здесь построены полевой клуб, землянки и другие объекты лесной базы партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.

Соревнования будут проводиться в несколько этапов. Предусмотрены индивидуальные гонки экипажей, выполнение учебно-боевых задач с практической стрельбой, спортивные этапы для военнослужащих-участников и эстафеты команд на боевой технике.

Право проводить у себя мероприятие такого уровня Приамурье заслужило благодаря победе команды ДВОКУ летом 2017 года во всеармейском соревновании «Суворовский натиск».