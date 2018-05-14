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14мая
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сегодня, 13:52 1

В ходе поисков пропавшего в Приамурье пожарного найден обрывок ткани с надписью

В ходе поисков пропавшего в Приамурье пожарного найден обрывок ткани с надписью
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В Зейском районе Приамурья по-прежнему ищут исчезнувшего десантника-пожарного. В ходе поисков был найден обрывок спецодежды с надписью на нем – возможно, это послание оставил пропавший.

«Обследуя местность в районе ЛЭП, обнаружили следы босых ног, идущие в северо-восточном направлении и обратно. При движении по следу был найден кусок ткани от штанов спецодежды с надписью углем: "Прости меня, доченька". Все группы поиска переключились на северо-восточное направление. Удаление от лагеря составляет от 10 до 23 километров. Все эти события от вчерашнего вечера. Сегодня с утра идет сильный дождь», – сообщает 14 мая инстаграм-паблик «Мобильный репортер», освещающий ход поисков.

Информацию о том, что в ходе поисковых работ найден кусок ткани с надписью, ИА «Амур.инфо» подтвердил глава Зейского района Андрей Ложечкин. Сведений о содержании надписи у него нет.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ информагентству пояснили, что у ведомства пока нет информации о найденном послании. Поиски пожарного продолжились 14 мая с 06:00.

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    34 минуты назад

    Им же голову должны проверять при Приёме на работу?

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