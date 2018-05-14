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В Благовещенске дети играют в аварийном здании

В Благовещенске дети играют в аварийном здании

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина обеспокоена тем, что в расселенном аварийном доме играют дети. Старое двухэтажное здание разрушается и представляет опасность для тех, кто может находиться внутри.

Дом находится по адресу: улица Политехническая, 39. По словам местной жительницы, его расселили давно. Весной женщина, гуляя с собакой, стала замечать, что в строении играют дети.

«Сначала этот дом был огорожен полосатой лентой, а затем она пропала. Вход в здание свободный, чем и пользуются дети. Как я предполагаю, это ученики школы, расположенной в нашем районе. Я обращалась к участковым, писала в Инстаграм губернатора. Участковый гонял детей, но ведь он не может постоянно там дежурить. Дому очень много лет, перекрытия между этажами находятся в ветхом состоянии и в любой момент могут обрушиться», – рассказывает Инна.

3 апреля в заброшенном доме произошел пожар. Периодически к бараку подъезжают люди на грузовиках и разбирают конструкции. Редакция ИА «Амур.инфо» направила обращение в администрацию города с вопросами о планируемом сносе здания.

«Я переживаю, что кто-нибудь из детей может пострадать. Дом в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться и придавить ребенка», – подчеркивает горожанка Инна.

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#дети #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    эту бич-хату еще не сожгли ?

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    Как кому нибудь нужна земля так поджигают, а здесь вот прям не надо?! Р.s а дети лазиют везде, да страшно. Нужно гонять, хоть так толк будет. А нашему правительству пока что нибудь не случится разве что-то надо?! Потом жопы свои прикроют и всё, а нуда и какую-нибудь бабу Маню уволят!

  • гомункулус

    гомункулус
    35 минут назад

    а почему вы так переполошились ? переживать должны родители тех детей, которые шарахаются по заброшенному зданию. Это они несут ответственность за здоровье своих детей

  • S kak $

    S kak $
    4 минуты назад

    В городе не должно быть опасных заброшенных домов. Их нужно или заколачивать, чтобы в эти здания нельзя было войти, или сносить. Чтобы не было бомжачьих ночлежек, пожаров и детей, переломавших руки-ноги-головы в таких бараках.

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