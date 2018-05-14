В Благовещенске дети играют в аварийном здании

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина обеспокоена тем, что в расселенном аварийном доме играют дети. Старое двухэтажное здание разрушается и представляет опасность для тех, кто может находиться внутри.

Дом находится по адресу: улица Политехническая, 39. По словам местной жительницы, его расселили давно. Весной женщина, гуляя с собакой, стала замечать, что в строении играют дети.

«Сначала этот дом был огорожен полосатой лентой, а затем она пропала. Вход в здание свободный, чем и пользуются дети. Как я предполагаю, это ученики школы, расположенной в нашем районе. Я обращалась к участковым, писала в Инстаграм губернатора. Участковый гонял детей, но ведь он не может постоянно там дежурить. Дому очень много лет, перекрытия между этажами находятся в ветхом состоянии и в любой момент могут обрушиться», – рассказывает Инна.

3 апреля в заброшенном доме произошел пожар. Периодически к бараку подъезжают люди на грузовиках и разбирают конструкции. Редакция ИА «Амур.инфо» направила обращение в администрацию города с вопросами о планируемом сносе здания.

«Я переживаю, что кто-нибудь из детей может пострадать. Дом в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться и придавить ребенка», – подчеркивает горожанка Инна.