Дождь, мокрый снег, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 15 мая

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В Амурской области 15 мая установится переменная облачность, местами пройдут слабые и умеренные осадки – преимущественно в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. Ожидается гроза.

Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 12-17 метров в секунду. Термометры ночью покажут плюс 5…10 градусов, местами – от нуля до минус 5. Днем столбики термометров остановятся на отметках 18…23 градуса тепла, местами в дожде – на плюс 8…13.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 8…10 градусов, днем – плюс 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.