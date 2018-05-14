Амурских предпринимателей приглашают на встречу с китайскими компаниями

В рамках деловой программы международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018» запланировано проведение встреч между организациями Амурской области и провинции Хэйлунцзян в формате b2b, что означает бизнес для бизнеса. Встречи пройдут 18 мая с 14:30 до 16:00 в ресторане ОКЦ.

Предусмотрены индивидуальные встречи между представителями заинтересованных организаций по реализации совместных проектов (поставкам продукции) в соответствии со сферой деятельности организаций.

На сегодняшний день с китайской стороны подтверждено участие порядка 50 компаний для обсуждения возможного сотрудничества по следующим направлениям: сельское хозяйство и продовольственные товары (соя, соевое масло, кондитерские изделия, вина, пивная продукция, мед, хлебные и мучные изделия), банковский сектор, лесное хозяйство, здравоохранение (БАДы и экологически чистая продукция) и другие. С российской стороны компаний пока заявлено меньше. В связи с этим министерство ВЭСТиП приглашает заинтересованные компании Амурской области принять участие в мероприятии.

Записаться на b2b-встречи можно в отделе внешнеэкономических и межрегиональных связей по телефону: 8(4162)22-44-15.