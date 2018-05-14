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14мая
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В Приамурье готовятся к пику активности клещей

В Приамурье готовятся к пику активности клещей
Фото: nashzeleniymir.ru

В Амурской области от укусов клещей пострадали 249 человек. Почти четверть укушенных – это дети. Амурский Роспотребнадзор сообщает, что пик активности членистоногих приходится как раз на вторую и третью декады мая.

По данным ведомства, за неделю в Приамурье были укушены клещами 249 человек, в том числе 55 детей. Охват экстренной серопрофилактикой составил 81 % от подлежащих лиц, уточняют в амурском Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, зараженных возбудителями клещевых инфекций не выявлено. При этом зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай клещевого боррелиоза у жителя Благовещенска.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в медицинских организациях области подготовлены 4 473 дозы противоклещевого иммуноглобулина.

Против КВЭ в регионе привито 35 464 человека. Проведены акарицидные обработки 107,9 гектара территорий детских оздоровительных организаций, дошкольных учреждений, зон отдыха и других объектов.

Так как ежегодно пик активности клещей приходится на 2–3 декады мая, амурский Роспотребнадзор сообщает о необходимости работодателей проводить противоклещевую обработку эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территорий, где находятся профессиональные группы риска. Это касается, к примеру, вахтовых поселков, полевых станов.

Кроме того, непривитых сотрудников не должны допускать к работам на опасной по клещевому вирусному энцефалиту территории в сезон активности клещей.

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#животные #природа #происшествия

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