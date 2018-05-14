На Зейском водохранилище началось весеннее половодье

10 мая приток воды в водохранилище Зейской ГЭС превысил 1 000 кубометров в секунду. Это говорит о начале весеннего половодья – периоде времени, когда идет повышенная нагрузка на все оборудование ГЭС и гидротехнические сооружения.

Согласно данным Росгидромета, среднемесячный приток воды в Зейское водохранилище в мае ожидается около нормы – 1 500-1 800 кубометров в секунду при норме 1 690 кубометров, во втором квартале – 1 000-1 300 кубометров в секунду при норме 1 090 кубометров.

По состоянию на 14 мая, среднее значение притока к створу Зейской ГЭС за прошедшие сутки составило 1 250 кубометров в секунду, уровень верхнего бьефа Зейского водохранилища составляет 310,06 метра (нормальный подпорный уровень – 315 метра), уровень нижнего бьефа – 222,31 метра.

В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, основываясь на прогнозе притоков и рекомендациях межведомственной рабочей группы, Амурским бассейновым водным управлением установлен режим работы Зейского гидроузла со средним расходом воды 640-800 кубометров в секунду.

«На Зейской ГЭС своевременно выполнены все плановые мероприятия для надежной работы станции во время прохождения паводкового периода 2018 года, а также создана достаточная резервная емкость Зейского водохранилища для аккумулирования весеннего половодья и летнего паводка. Вся поступающая вода используется для выработки электроэнергии, гидроэлектростанция работает в штатном режиме. В период пропуска половодья осуществляется информационный обмен и взаимодействие органов власти, МЧС, руководства АБВУ, Амурского гидрометцентра, управления эксплуатации Зейского водохранилища», – сообщили в пресс-службе Зейской ГЭС.

Информация о гидрологической обстановке на Зейской ГЭС, входящей в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.