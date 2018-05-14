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сегодня, 12:10 3

Пациенты благовещенской горбольницы пожаловались на переполненные палаты

Пациенты благовещенской горбольницы пожаловались на переполненные палаты

Жительница Благовещенска пожаловалась на отсутствие свободных коек в городской больнице. По ее словам, отделение кардиологии переполнено, вновь поступающих больных размещают в коридоре. В самом лечебном учреждении информацию о том, что пациенты лежат вне палат, опровергли.

«В обоих отделениях кардиологии все пациенты лежат в палатах, за исключением одного – он поступил вчера вечером и сегодня также будет переведен в палату. Это не противоречит нормам госпитализации: пациенты могут в случае нехватки мест до суток ожидать места в коридоре. Отделения заполнены на 100 процентов», – пояснили в администрации больницы.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    17 минут назад

    медицина 21 века

  • Максим Иванович

    Максим Иванович
    2 минуты назад

    Несколько месяцев назад родственник лежал 3 дня в коридоре. Только потом перевели в палату. На этаже даже душа нет ....сломан. Только раковина чтоб умыться. Все это скрывается....А отписываюся что все у них по правилам.

  • Максим Иванович

    Максим Иванович
    2 минуты назад

    Несколько месяцев назад родственник лежал 3 дня в коридоре. Только потом перевели в палату. На этаже даже душа нет ....сломан. Только раковина чтоб умыться. Все это скрывается....А отписываюся что все у них по правилам.

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