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сегодня, 11:52 3

В Белогорске сняли клип о «школоте» (видео)

В Белогорске сняли клип о «школоте» (видео)

Детская видеостудия «1 001 шутка», работающая при гимназии № 1 Белогорска, сняла клип о современной молодежи. Ролик «ДИСС на школоту» по-доброму высмеивает увлечения современных школьников.

Художественный руководитель студии Роман Киселев рассказал ИА «Амур.инфо», что в видео высмеиваются меркантильность современных подростков, слепая любовь к трендам, гаджетам, копирование кумиров.

«Я занимаюсь с детьми – учащимися 5-х, 6-х классов. И с шестиклассниками у меня появилась идея написать песню о современных школьниках – о том, какими могут быть некоторые личности. Для песни я нашел минусовку в интернете. В процессе написания дети помогали в каких-то сленговых выражениях, в некоторых аспектах, непонятных мне», – говорит Роман Киселев.

По его словам, песня была написана еще в феврале-марте. Затем пришлось ждать, пока потеплеет, чтобы снимать клип на улице. Съемки производились в двух локациях – в фотостудии и возле здания Центра культурного развития имени Приемыхова. Специально для этого была куплена модная подростковая одежда.

«Сняли все быстро, и быстро смонтировали. Сам клип мы сделали в течение, наверное, двух дней», – отмечает Роман Киселев.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году видеостудия «1 001 шутка» участвовала в создании сериала про зомби «Зомбо-школа». Также в 2017 году коллектив студии ездил в Сочи на XVII международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик». В начале 2018 года фильм «Путь» видеостудии «1 001 шутка» становился победителем амурского фестиваля любительского кино «КинАмур» – в номинации «Игровой фильм».

Видео: «1 001 шутка»

Просмотров всего: 242

#Белогорск #дети #музыка #школа

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    как это Мелюкова не упомянули?

  • lana78

    lana78
    11 минут назад

    прикольно))

  • postal

    postal
    37 секунд назад

    Братеев1как это Мелюкова не упомянули?


    А вы тут для чего???Вот и упомянули:)))

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