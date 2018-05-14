При въезде в Хэйхэ у всех туристов теперь снимают отпечатки пальцев

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На китайской стороне в Хэйхэ у всех въезжающих в страну туристов берут отпечатки пальцев. За отказ от прохождения этой процедуры в страну не пустят, говорится в специальной туристической памятке. Впрочем, по словам некоторых благовещенцев, ни до, ни после процедуры им никто не объяснил, для чего и на каком основании это делается.

Новшество действует с 30 апреля 2018 года. По словам благовещенки Анастасии, которая ездила из Благовещенска в Хэйхэ в этот день, на китайской таможне у нее и ее спутников попросили приложить пальцы рук к специальному световому сканеру.

«Нужно было приложить 4 пальца каждой руки, а затем отдельно большие пальцы. Отпечатки считывались не сразу. Я и сама давила на экран пальцами, и китайцы помогали, но информация считалась только после нескольких попыток. Видимо, когда у меня уже руки вспотели от волнения», – рассказала Анастасия.

По словам горожанки, им выдали памятки, в которых говорилось, на основании чего проводится эта процедура. В бумаге сказано, что сбор отпечатков пальцев с иностранцев, въезжающих в Китай через контрольно-пропускной пункт Хэйхэ, проводится с 30 апреля 2018 года. Эта процедура касается туристов от 14 до 70 лет включительно.

От нее могут быть освобождены только лица, имеющие дипломатические паспорта, а также в соответствии с двухсторонними соглашениями или взаимовыгодными договоренностями, написано в памятке. Там также подчеркивается, что тем, кто отказывается оставлять свои отпечатки, въезд в страну запрещен. Эта же информация опубликована на официальном сайте Министерства общественной безопасности КНР.

Однако житель Благовещенска, который ездил в Хэйхэ в воскресенье, 13 мая, уверяет, что туристам памятки уже не раздают и даже не объясняют, для чего нужно оставлять свои отпечатки. У мужчины тоже не с первого раза получилось пройти процедуру.

«Никто ни о чем не предупреждал на нашей стороне. В Китае, там, где проходишь паспортный контроль, установили сканер: руку прикладываешь правую и два больших пальца отдельно. Когда отпечаток явно на компьютере видно, только тогда пропускают. Там стоит дисплей, куда прикладывать надо, и он на ломаном русском объясняет, что надо делать. Больше никто ничего не объясняет. У меня получилось только с 4-й попытки. Там ходят и помогают китайцы прикладывать. Просто возмутило, что у нас на таможне даже не снимают отпечатки, а в другой стране это делают. Или они нас пересчитать хотят? Странно как-то, согласитесь», – высказался возмущенный благовещенец.

По словам мужчины, отпечатки пальцев берут при каждом въезде в страну. В брошюре, которую ранее выдавали туристам на китайской стороне, указано, что для удачного прохождения процедуры руки должны быть чистыми и без повреждений.

Оговаривается, что, если из-за повреждений снять отпечатки пальцев невозможно или они не могут быть сохранены «из-за неполных отпечатков пальцев», необходимо своевременно сообщить об этом органам пограничного контроля Китая. Куда именно обращаться, не указано.

С просьбой прокомментировать ситуацию корреспондент Амур.инфо обратился в амурское минВЭСТиП.

По словам часто путешествующих по Китаю туристов, на многих пунктах пропуска в стране процедура снятия отпечатков пальцев у иностранцев – давно привычное явление.