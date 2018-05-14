В Благовещенске ищут мотоциклиста, сбившего пешехода

Госавтоинспекция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 12 мая в Благовещенске. Около 22:57 на регулируемом перекрестке Калинина – Красноармейская неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле сбил мужчину.

Пешеход переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия мужчина получил травмы. Водитель мотоцикла с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия или самого водителя. Любую информацию просят сообщать в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть по телефону: 42-52-62.