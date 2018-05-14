В Амурской области празднуют 100-летие пограничных войск

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В 2018 году 28 мая своё 100-летие отмечает пограничная служба. С апреля по май на территории Амурской области проходят праздничные концерты и мероприятия, приуроченные к этой дате. Всего состоится 28 мероприятий.

В праздничных программах принимают участие артисты областного театра драмы и театра кукол. Амурчанам уже были показаны постановки «Палата бизнес-класса», «Бамбуковый остров», «Золотой цыпленок». 19 мая в Райчихинске покажут спектакль «Маленькая фея».

Вокальный коллектив «Душа границы» начал свои гастроли с 5 мая. Ближайшие выступления вокалистов пройдут 14 мая в селе Ушаково, 15 мая – в Нововоскресеновке, 16 мая – в селе Черняево, 17 мая артистов встретят в Марково.

27 мая в 10:00 в Благовещенске пройдет церемония возложения цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 году. Также ожидается торжественное прохождение парадного расчета пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

В этот же день в 11:00 на набережной реки Амур пройдет концерт «Благовещенск – город приграничный», в котором примут участие творческие коллективы Амурского областного дома народного творчества и Амурской областной филармонии, сообщает минкультуры региона.