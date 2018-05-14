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В Хэйхэ проходит международный слет молодежи «Мир, где нет чужих»

В Хэйхэ проходит международный слет молодежи «Мир, где нет чужих»
Фото: www.amurasso.ru

13 мая в Хэйхэ в рамках Международной торгово-экономической ярмарки стартовал VIII Международный слет молодежи «Мир, где нет чужих», посвященный Году добровольца в России. Первые два дня слета пройдут в городе Хэйхэ, затем мероприятие переместится в Благовещенск. Всего в нем примут участие около 120 молодых людей из России и Китая.

До 15 мая участники слета побывают на фестивале культур, присоединятся к международной акции «Мы помним» в парке Ван Су и прослушают семинар «Экономический пояс в провинции Хэйлунцзян – инновация и создание бизнеса студентами Китая и России», на котором молодежь двух стран обменяется способами эффективного трудоустройства и развития стартап-идей.

Затем на российской стороне участников ждет патриотическая акция, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, экскурсия по коворкинг-центру города Благовещенска, научно-практическая конференция «Мир один на всех», посвященная вопросам развития добровольчества, его историческим аспектам и современному состоянию.

Итоговое мероприятие слета состоится 16 мая в 17:00 – в Амурской областной филармонии будет организован творческий фестиваль «Молодежное содружество: диалог культур», там же можно стать участником творческих мастер-классов, демонстрирующих особенности культур разных народов и стран, сообщает областное правительство.

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#жизнь #Китай

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