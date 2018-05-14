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сегодня, 10:42 0

На улице в Благовещенске найдено тело мужчины (видео)

На улице в Благовещенске найдено тело мужчины (видео)

В социальных сетях появилась информация о том, что в Благовещенске, в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Высокой, найдено тело мужчины. Также в соцсетях опубликовали видео с места происшествия. В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» эту информацию подтвердили.

По сведениям ведомства, тело было найдено вечером 13 мая. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Следователи проводят проверку. Устанавливается, от чего умер мужчина.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 2337

#происшествия

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