Производитель спутников: пуски с Восточного пройдут по графику

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«Сборка спутников сведется по графику, ни о каких переносах сроков запуска речи не идет», – отмечает пресс-служба корпорации.

Согласно предварительным данным, запуск «Метеор-М» № 2.2 назначен на начало декабря 2018 года, двух «Канопусов-В» – на конец декабря. Изначально планировалось, что «Метеор» отправят на орбиту в октябре, два «Канопуса» – в ноябре 2018 года.

В конце марта источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что точные сроки запуска будут определены в сентябре – за три месяца до старта.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности переноса одного из планируемых двух запусков с космодрома Восточный на 2019 год из-за неготовности спутника. Это якобы связано с импортозамещением комплектующих.

В «Роскосмосе» пока не комментируют данную информацию.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника этой серии, включая аппарат с инфракрасной камерой «Канопус-В-ИК», предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

Метеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году.

На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.