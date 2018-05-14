В Приамурье ликвидировали пожар, действовавший с 7 мая

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 18 природных пожаров. Из них ликвидировано семь пожаров на площади 10 893 гектара. Одно из возгораний, находившееся почти в 60 километрах от поселка Янсай Мазановского района, действовало с 7 мая. 12 мая этот очаг удалось локализовать, а 13 мая – ликвидировать.

За это время огонь успел пройти 1 615 гектаров. На его тушении было задействовано 5 человек парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, 10 человек десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, 18 человек привлеченного населения, 10 человек федерального резерва из Бурятии, а также 18 арендаторов.

В Приамурье действующими остаются 11 возгораний, пять из которых локализовано на площади 327 гектаров. Два пожара действуют в Зейском районе, три – в Мазановском, один – в Магдагачинском.

На тушении пожаров задействовано 637 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (37 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (63 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (319 человек), летчики-наблюдатели (6 человек), лесная охрана (115 человек), государственная противопожарная служба (35 человек), служба спасения (5 человек), арендаторы (56 человек), привлеченное население (2 человека). Задействовано 74 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов (2 вертолета и 4 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.