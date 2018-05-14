Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 0

В Приамурье ликвидировали пожар, действовавший с 7 мая

В Приамурье ликвидировали пожар, действовавший с 7 мая
Фото: www.newkaliningrad.ru

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 18 природных пожаров. Из них ликвидировано семь пожаров на площади 10 893 гектара. Одно из возгораний, находившееся почти в 60 километрах от поселка Янсай Мазановского района, действовало с 7 мая. 12 мая этот очаг удалось локализовать, а 13 мая – ликвидировать.

За это время огонь успел пройти 1 615 гектаров. На его тушении было задействовано 5 человек парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, 10 человек десантно-пожарной службы Амурской авиабазы, 18 человек привлеченного населения, 10 человек федерального резерва из Бурятии, а также 18 арендаторов.

В Приамурье действующими остаются 11 возгораний, пять из которых локализовано на площади 327 гектаров. Два пожара действуют в Зейском районе, три – в Мазановском, один – в Магдагачинском.

На тушении пожаров задействовано 637 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (37 человек), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (63 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (319 человек), летчики-наблюдатели (6 человек), лесная охрана (115 человек), государственная противопожарная служба (35 человек), служба спасения (5 человек), арендаторы (56 человек), привлеченное население (2 человека). Задействовано 74 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов (2 вертолета и 4 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 171

#пожары

распечатать


Происшествия 4

В Благовещенске полыхал двухэтажный барак в переулке Связном

Происшествия 2

За сутки в Приамурье потушили два из 16 лесных пожаров
Происшествия 1

После противопожарных проверок в России закрыли 154 торговых центра и кинозала
Происшествия 7

В Благовещенске горел двухэтажный деревянный барак
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь