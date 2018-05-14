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14мая
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сегодня, 10:21 2

В Томском Амурской области угнали и разбили легковушку

В Томском Амурской области угнали и разбили легковушку
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Житель села Томское Серышевского района Вячеслав ищет возможных очевидцев происшествия, которое случилось с его автомобилем. Легковушку угнали, позже она была обнаружена разбитой на дороге.

Как рассказал Вячеслав ИА «Амур.инфо», угнали машину в ночь с 12 на 13 мая. Машина Toyota Corona стояла во дворе, и пропажа авто была обнаружена утром. Позже стало известно, что автомобиль найден поврежденным на дороге на село Тавричанка. Что стало с угонщиком, неизвестно – его не нашли. Мужчина обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что преступление зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лиц, причастных к нему.

Связаться с Вячеславом можно по телефону 8-914-551-12-68.

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#ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Prokaznik

    Prokaznik
    1 час назад

    Что за статья такая,без цели хищения,тоесть машину угнал(украл,своровал),но не похитил,оставил человека без авто,а может и без работы.Башку бы свернуть уроду.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    59 минут назад

    А был ли мальчик?

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