В Белогорске осужден бывший военнослужащий за управление автомобилем в нетрезвом виде

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В Белогорске осудили сержанта запаса, который признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Белогорскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, что военнослужащий по контракту военной части 02901, дислоцированной в Белогорске, 30 января 2018 года в городе управлял автомобилем в состоянии опьянения. Это было повторное нарушение – ранее его уже наказывали за вождение в нетрезвом виде.

В итоге Белогорским гарнизонным военным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года, сообщает ВСУ СК России по ВВО.