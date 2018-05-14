В Серышевский район привезли крупную партию племенных нетелей

Вторая в этом году партия племенных нетелей прибыла в Серышевский район. В хозяйстве ООО «МиС Агро», которое специализируется на молочном животноводстве, 11 мая встретили 100 коров черно-пестрой породы.

«В конце прошлого года в "МиС Агро" завезли 200 племенных нетелей, в этом году — двумя партиями еще 200. Помимо того, что новоприбывшие животные помогут улучшить породное качество амурского стада, в хозяйстве ожидается существенное увеличение удоев. После введения нетелей в основное стадо, поголовье дойных коров вырастет ориентировочно до 800 животных. И если в 2017 году валовой надой молока в хозяйстве составил 3,7 тысячи тонн, то к концу года прогнозируется увеличение этого показателя до 5,2 тысячи тонн», — рассказала начальник отдела амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Елена Талалай.

Нетели прибыли из Иркутской области спецтранспортом под присмотром специалистов. В дороге животные были трое суток, им создали все условия для комфортной поездки. Сейчас нетели чувствуют себя хорошо, их поставили на специально подготовленную для них карантинную площадку.

«У амурских аграриев заметно выросла потребность в племенном скоте, этому способствуют и гранты, выдаваемые областным министерством сельского хозяйства. За весь прошлый год в Приамурье завезли 850 голов породистых нетелей. В этом году уже сейчас в управление поданы заявки на покупку в племенных репродукторах 1 540 голов высокопородного молодняка молочного направления и около 200 голов — мясного направления. Цифра не окончательная, заявки продолжают поступать, но уже сейчас показатель в два раза выше прошлогоднего уровня», — отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.