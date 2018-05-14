В ДТП в Благовещенске пострадала двухлетняя девочка

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12 мая в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала двухлетняя девочка. Происшествие случилось в 12:41 во дворе дома по адресу: улица Чайковского, 35.

Ребенок выбежал с детской игровой площадки на проезжую часть двора, где ударился о заднюю часть автомобиля Toyota Lite Ace Noah, ехавшего по двору. Пострадавшую доставили в больницу.

Кроме того, 11 мая в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка-пешеход. В 11:58 в районе дома № 240 по улице Горького водитель, управляя автомобилем Mazda MPV, при повороте направо вне перекрестка не пропустил девочку, которая шла по линии тротуара. Произошел наезд. Пострадавшую также доставили в больницу, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.