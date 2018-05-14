Облачно и дождливо: прогноз погоды в Приамурье на 14 мая

Фото: pikabu.ru

В Амурской области 14 мая будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, возможна гроза. Ветер переменчивый, дует с запада, северо-запада, юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду.

Температура в южных и центральных составит плюс 20…25. На севере термометры покажут плюс 18…23, местами в дожде – плюс 10…15. В Благовещенске также облачно с прояснением, временами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер, переходящий на северо-западный разгонится до 4-9 метров в секунду, местами усиливаясь до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 23…25, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL