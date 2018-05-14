Скончался обгоревший подросток из Екатеринославки

В областной больнице скончался 15-летний школьник из Екатеринославки, который пытался совершить самосожжение. Мальчик умер 13 мая в середине дня.

Со дня ЧП, 11 мая, за жизнь 15-летнего Юрия боролись врачи Амурской областной клинической больницы. В лечебное учреждение мальчика с ожогами более 90 процентов поверхности тела доставили бортом санавиации.

Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Смерть наступила в 13:30 дня 13 мая.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло утром 11 мая во дворе частного дома, в котором жил школьник. По словам родных, Юра, как обычно, ушел в школу, а потом они услышали крики.

После случившегося Амурское следственное управление начало проверку по данному факту.