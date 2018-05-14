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сегодня, 09:42 5

Скончался обгоревший подросток из Екатеринославки

Скончался обгоревший подросток из Екатеринославки

В областной больнице скончался 15-летний школьник из Екатеринославки, который пытался совершить самосожжение. Мальчик умер 13 мая в середине дня.

Со дня ЧП, 11 мая, за жизнь 15-летнего Юрия боролись врачи Амурской областной клинической больницы. В лечебное учреждение мальчика с ожогами более 90 процентов поверхности тела доставили бортом санавиации.

Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Смерть наступила в 13:30 дня 13 мая.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло утром 11 мая во дворе частного дома, в котором жил школьник. По словам родных, Юра, как обычно, ушел в школу, а потом они услышали крики.

После случившегося Амурское следственное управление начало проверку по данному факту.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким,очень жалко школьника, 15 лет...

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Соболезнования

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    тяжко жить в амуре

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    1 час назад

    Tehnik

    тяжко жить в амуре



    в х.юре

  • lana78

    lana78
    19 минут назад

    тяжко жить там, где маньяки и людоеды(почитайте, где это чаще всего происходит), а на Амуре - хорошо! единичные, частные трагедии нельзя обобщать! соболезнование родным мальчика..

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