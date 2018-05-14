В Благовещенске полыхал двухэтажный барак в переулке Связном

Вечером 13 мая в Благовещенске пожарные тушили двухэтажный расселенный деревянный барак по адресу: переулок Связной, 8. Пожару присвоили повышенный номер вызова, на месте работали силы в составе 6 автоцистерн, 12 пожарных и 4 сотрудников поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 22:50. Они были на месте в 22:56. На момент прибытия барак горел открытым пламенем. Одновременно с тушением пожарные защищали рядом стоящий жилой барак и гаражный массив. Пламя удалось локализовать в 23:01. Люди при пожаре не пострадали, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.