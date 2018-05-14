Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:23 4

В Благовещенске полыхал двухэтажный барак в переулке Связном

В Благовещенске полыхал двухэтажный барак в переулке Связном

Вечером 13 мая в Благовещенске пожарные тушили двухэтажный расселенный деревянный барак по адресу: переулок Связной, 8. Пожару присвоили повышенный номер вызова, на месте работали силы в составе 6 автоцистерн, 12 пожарных и 4 сотрудников поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 22:50. Они были на месте в 22:56. На момент прибытия барак горел открытым пламенем. Одновременно с тушением пожарные защищали рядом стоящий жилой барак и гаражный массив. Пламя удалось локализовать в 23:01. Люди при пожаре не пострадали, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 761

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске ищут мотоциклиста, сбившего пешехода

сегодня, 11:34
Происшествия

На улице в Благовещенске найдено тело мужчины (видео)

Происшествия

В Приамурье ликвидировали пожар, действовавший с 7 мая

Происшествия 2

В Томском Амурской области угнали и разбили легковушку
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    поджоги продолжаются при попустительстве властей

  • Daniil

    Daniil
    2 часа назад

    Барак нежилой, я правильно понял?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 часа назад

    Daniil

    Барак нежилой, я правильно понял?



    Правильно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Братеев1

    поджоги продолжаются при попустительстве властей



    Участки разграничены, земли попилены, но есть одна проблема - граждане.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь