Во сколько обходятся авиаперелеты випов бюджету страны: обзор прессы

Фото: sobesednik.ru

Дмитрий Рогозин станет главой «Роскосмоса»; в университете Техаса протестировали первое в истории лекарство от алкоголизма; жительнице Чечни в июле исполнится 129 лет. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Думаю, вам будет интересно прочесть в «Известиях» о том, что бывший вице-премьер правительства России, курировавший оборонную промышленность, по сути, наш земляк Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию «Роскосмос». Газета пишет, что для него это стало серьёзным карьерным понижением – с уровня заместителя председателя правительства до уровня заместителя министра. Видать, аукнулся все же Рогозину неудачный запуск с Восточного.

Зато с положительной стороны отметился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Газета сообщает, что за успешное проведение последних выборных кампаний ему будет присвоено звание Герой России. Учитывая сложность таких кампаний, ему можно было бы дать и дважды героя, а то и трижды, да по закону положено давать только один раз.

Напишут же такое

Самой заметной публикацией «Собеседника» является статья о том, во сколько обходятся полеты випов. Здесь говорится о специальном летном отряде «Россия», обслуживающем первых лиц государства. Например, в самолете Airbus A319 стоимостью 80 миллионов долларов, на котором Дмитрий Медведев недавно летал в Мурманск, все отделано натуральной кожей, мрамором, шерстяными коврами ручной работы. Здесь же двуспальная кровать и душ. Я понимаю, что первые лица не должны летать в дешевых шушлайках – по статусу, наверное, не положено. Меня удивляет другое: почему кровать двуспальная?

А у испытывающих бюджетные трудности регионов денег на покупку самолетов для своих губернаторов, разумеется, нет. Но они находят способ не летать вместе со своими избирателями обычными рейсами: они берут самолеты в аренду. Из бюджета Красноярского края, по подсчетам «Собеседника», за последний год на перевозки руководителей субъекта чартерными рейсами было израсходовано почти 30 миллионов рублей.

Летят утки

В другой газете – а ею оказался еженедельник «Мир новостей» – рассказывается о том, что ученые из университета Техаса провели ряд исследований и создали революционный препарат. Они успешно протестировали первое в истории лекарство от алкоголизма. Это вещество, уже опробовали на дождевых червях и на крысах. Пишут, что на грызунах это лекарство сработало практически моментально – они почти сразу отказывались от употребления алкоголя!

Я, конечно, намотал на ус, прочитанное в заметке, но не поверю в 100-процентный результат, пока лекарство не опробуют на человеке, при этом – на русском.

Вам статья

Кстати, об алкоголе, ну уж коль скоро попал на язык. Так вот, как написано в «Комсомольской правде», ученые-медики опубликовали новые сведения, касающиеся отрицательного воздействия спиртных напитков на человеческий организм. Раньше-то, как везде писали, мол, спиртное в умеренных дозах полезно для сердца и сосудов. Оно возбуждает мозг и способствует появлению интересных мыслей и идей.

А сейчас выяснили, что безопасного порога потребления не существует и чем больше человек пьет, тем быстрее загнется (перечень того, от чего – публикуется). Заодно публикуется список самых пьющих профессий. В него попали педагоги, врачи, юристы, архитекторы и радиоведущие. В последнем можно не сомневаться – разве вы не слышали, что они по радио несут?!

На посошок

Ну и напоследок «Панорама», где я нашел информацию, предоставленную сотрудниками пресс-службы Пенсионного фонда Российской Федерации – она о самом пожилом пенсионере нашей страны. Внимание: самому старому пенсионеру России, которым является женщина, 1 июля этого года исполнится 129 лет! Речь идет о жительнице Республики Чечня, которая появилась на свет в 1889 году!

Признаться, меня смущает, почему информация появилась только сейчас: бабульке, что, до этого пенсию не платили?