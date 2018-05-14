Китай предложил обустроить российскую границу на острове Большой Уссурийский за свой счет

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Китайский чиновник отметил, что это позволит быстрее приступить к освоению острова Большой Уссурийский.

В 2008 году КНР получила от России остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский (теперь они называются Иньлундао и Хэйсяцзы-Дао). За это время китайцы полностью освоили новые территории. Построен мост, погранзастава, парк водно-болотистых угодий, гостиничный комплекс, а также 81-метровая пагода (в хорошую погоду ее видно с набережной Хабаровска), а также комплекс «Площадь Солнца», который любят туристы. Россия успела только построить мост через Амурскую протоку. На этом освоение российской части острова Большой Уссурийский закончилось.

На российской стороне Большого Уссурийского необходимо защитить от паводков около 60 квадратных километров берега. По словам Юрия Трутнева, Россия готова приступить к строительству дамбы, как только появится конкретный инвестор, готовый взяться за оборудование погранперехода с российской части острова.

«Мы готовы пойти встречными курсами: появляется конкретный инвестор, готовый вложить средства, и тогда мы готовы инициировать мероприятия по созданию пункта пропуска», – сказал Трутнев.

Но инвесторы не хотят вкладывать деньги в инфраструктуру острова Большой Уссурийский, пока там не начнется строительство погранперехода. Получается замкнутый круг, разорвать который и предлагают китайцы.